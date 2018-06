Aivar Reivik: ma ei teadnud, et sadama ostis tegelikult Viktor Siilats

Aivar Reivik. Foto: Arvo Tarmula

Veskiviigi sadama senine omanik Aivar Reivik ütles Lääne Elule, et tal polnud aimugi, et pidas läbirääkimisi sadama müügiks vahemehe, mitte tulevase omanikuga.

„See on meile ka uudis, et Siilatsiga seotud ettevõte ostis Veskiviigi sadama ära,“ ütles Reivik. „Meie müüsime sadama Sadamate Investeeringutele. Me ei teadnud, kes selle ettevõtte taga on ja ega me ei tundnud huvi ka. Palju õnne Viktor Siilatsile, mis seal muud ikka!“ lisas ta.

Läbirääkimisi pidas Reivikuga Tiit Suuder, kes on üks Kakumäe jahisadama osanikest ja S.M.T. Arendus OÜ juhatuse liige. „Tema väitis, et ostab omale. Ju siis Siilats ei julgenud ise rääkida,“ ütles Reivik. Suuder kommentaariks aega ei leidnud.

Notaribüroos oli tehingut vormistamas aga Keijo Lindeberg, kes on sadama ostnud ettevõtte Sadamate Investeeringute OÜ ainuke juhatuse liige. Sadamate Investeeringud OÜ on sissemakset tegemata loodud 28. mail sel aastal.

Tehingu hinnast Reivik rääkida ei soovinud. „Hind oli meile sobiv. Minu hing on rahul. Soovime Siilatsile suure sadama puhul palju õnne, ja Haapsalu linnale ka – saab ühest aiast lahti,“ ütles Reivik.

Grand Holm Marina pressiteenistus teatas, et Haapsalu Veskiviigi jahisadama uueks omanikuks on Sadamate Investeeringute OÜ, mis on seotud kõrvalasuva Grand Holm Marina ehk Suur-Holmi jahisadama asutaja Viktor Siilatsiga. Täna õhtul kell 18 toimub Grand Holm Marinas suvehooaja avamine ja kahe jahisadama pidulik ühendamine Haapsalu linnapea Urmas Suklese osavõtul, kes avab kohapeal kahte sadamat eraldanud tara.