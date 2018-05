Läänlased kihutasid Hiiumaa rahvasprindil

Pärast kuuajast pausi pidasid autosportlased Lääne-Eestis rahvasprindivõistluse. Korraldajad olid Hiiumaal Käinas valmis saanud ühe viimase aja tehnilisema ja aeglasema rajaga. 85st võistlejat 15 olid läänlased.

Veteranide seal algas võistlus paljulubavalt Hillar Kruusmale, kes esimeses voorus võitis. Teiseks vooruks otsustas ta alla panna slikkrehvid. Kui kardiraja osa peal oli pidamine hea, siis raja lõpuosas oli lahtist kruusa. Seal ei osanud ta rehvide pidamist õigesti arvestada sõitis 30 meetrit enne finišit rajalt välja. Auto läheb mahakandmisele ja muidugi ei tulnud võistluselt tulemust. Toomas Lemberg diskvalifitseeriti esimeses voorus raja vale läbimise eest, aga sõitis siis kaks vooru korralikult ja saigi lõpuks võidu.

J-16 klassis oli rajal Cärolyn Soidla. Kokku oli noori üheksa ja Cärolin lõpetas seitsmenda kohaga.

J-18 klassis oli stardis samuti üheksa võistlejat. Ranno Kristmann sõitis oma uue võistlusauto Volkswagen Golfiga välja seitsmenda ja Virgo Šuman kaheksanda koha. Võistlusklassis 2WD-V olid Karel Šuman meie parimana seitsmes. Keven Serbin ja Martin Tamm olid stardis oma uue autoga ja kuna kohanemine võtab aega siis olid kohad vastavalt 8 ja 11. Uus Honda võtab ikka palju kiiremini hoo üles, aga nii on ka eksimused kerged tulema ja kolmandas voorus olid väike väljasõit kardiraja mäe nõlval, rääkis Keven Serben.

2WD-S klassis läks kohe raevukaks võitluseks BMW meeste vahel. Esimesed kaks vooru võitis Andrek Põllumäe Järvamaalt ja nii jäi läänlase Marko Kukuškini ja Pärnumaa mehe Jürisaare vahel ära jagada teine ja kolmas koht. Kukuškinile jäi kümnendiksekunditega lõpuks kolmas koht. Kehvasti käis teise läänlase Valmar Gildeni käsi, kelle auto jättis tee äärde ja kes tulemust kirja ei saanud.

SU klassis oli läänlasi stardis kaks. Martin Jaanus sai üle seitsme kuu jälle võistelda oma harjumuspärase autoga, mille remondis olnud mootor saadi kätte mõni pave enne võistlust. Jaanusele viies koht. Bruno Jakobi oli rajal autoga, millega poeg Egert on esikolmikukohti noppinud. Bruno Jakobi ütles pärast võistlust, et ta oli kiireim aeglane sõitja oma klassis ning et asi on mehes kes rooli keerab, sest auto on hea.

4WD klassis oli ainuke läänlane Kaido Saul, kes tuli 8 võistleja seas viiendaks.

Käinas sai võistleda ka sportklassis, kus koos sõitsid nii 1600 kui ka üle 2000 kubatuuriga autod. Võistlejaid oli viis. Läänlased Kalle ja Andres Kruusma võistlesid VAZ 2105-ga. Kalle Kruusma suutis esimese vooru puhta sõiduga võita. Teises voorus panid oma paremuse maksma BMW-ga sõitev Ott Mesikäpp ja Golfil sõitev Imre Randmäe. Andres Kruusma eksis esimese voorus, kui riivas autoninaga heinarulli ja teises voorus, kui tõukas heinarulli auto tagaosaga. Kolmandas voorus tabas ebaõnn Kalle Kruusmat, kellel murdus sõidu ajal käigukang ja ülejäänud kaks kolmandikku rada tuli läbida kahe käiguga. See tähendas vooru kehvimat aega, kokkuvõttes kolmandat kohta. Andres Kruusma oli neljas.

Järgmine võistlus on Saaremaa lahtised meistrivõistlused 2. juunil.