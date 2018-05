Bussifirma ei taha kokkulepitud tingimustel Nõval sõita

Bussiliinide riigihanke ainus pakkuja ja võitja Go Bus ei ole nõus Nõval ja Pürksis nõudeliine käivitama.

Praegu sõidab Nõvalt ja Noarootsist Haapsallu kaks bussi – Haapsalu–Dirhami–Nõva–Variku buss ja Haapsalu–Pürksi–Österby buss. 1. juulist vahetab praeguse vedaja M.K. Reis-X OÜ välja Go Bus, kes avaldas ainsana soovi neid liine sõita. Riigihanke üks tingimus oli, et tulevad nõudeliinid – sõidavad välja ainult siis, kui eelmisel õhtul enne kella kuut sellest bussifirmale teada anda.

Bussifirma Go Bus sellega enam nõus ei ole ja on sellest teavitanud Põhja-Eesti ühistranspordikeskust. „Selge on see, et sellise graafikuga bussid sõitma ei hakka. Vedaja ütleb, et see ei ole võimalik,” ütles Lääne Elule Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juhataja Vello Jõgisoo. Jõgisoo sõnul jääb nõudepõhiseks mõni üksik liinijupp, mitte terve liin.

„Nõudeliine on põhjust teha ainult siis, kui see on otstarbekas – siis, kui sõitjaid ei ole,” ütles Lääne Elule Go Busi juhatuse esimees Andrei Mändla. Nõva bussiga sõidab kuus keskmiselt 500 inimest. Päevi, mil buss sõidaks täiesti tühjalt, Mändla sõnul ei ole. „Osa liini ulatusest sõidab nagunii keegi iga päev,” ütles Mändla. Teiseks on nõudeliinide süsteem Mändla sõnul nii keeruline, et pigem vähendab see bussisõitjate hulka.

Praegu saab Nõvalt ja Pürksist sõita otse Haapsallu, nõudeliinid oleksid viinud inimesed Ristile või Linnamäele, kus tulnuks ümber istuda. Buss ise oleks sõitnud eri päevadel eri teed pidi, näiteks saab ühel päeval bussiga Nõvale Variku, teisel päeval Dirhami kaudu. Kokku oli planeeritud kuus bussiliini. Mändla ütles Lääne Elule, et kuut liini Go Bus sõitma ei hakka. Samuti ei poolda ta nn kogumispeatusi. „Tõenäoliselt kuut liini ei jää. Sellisest graafikust ei saaks keegi aru. Iga päev isemoodi. Väga raske meeles pidada. Ja üleüldse – miks peaks inimene ümber istuma teise bussi peale, kui ta võiks otse kohale saada,” ütles Mändla.

Liinikilomeetri hinda nõudebussidest loobumine Mändla sõnul ei muuda. Kui praegu on liinikilomeetri hind Nõva ja Pürksi liinidel 0,87 senti, siis 1. juulist 0,96 senti. Mändla sõnul selgub mai lõpuks, kuidas täpselt bussid käima hakkavad.

Kunagise Lääne maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Merle Mäesalu oli Mändla plaanist kuuldes jahmunud ja nimetas bussifirma põhjendusi kavaldamiseks. „Kui nad ei ole nõus riigihankes esitatud tingimustel sõitma, siis nad peaksid loobuma,” ütles Mäesalu.

Mäesalu on riigihanke ühe ettevalmistajana kindel, et just nõudebussid on hajaasustusega piirkondade tulevik. „Me oleksime olnud omamoodi pioneerid, esimene maakond, kus tervet ühte liinigruppi teenindavad nõudebussid,” ütles Mäesalu. Tema sõnul otsustati nõudebussid panna iga päev eri teed sõitma, et inimestel oleks mugavam ja bussid ei sõidaks tühjalt. Linnamäe ühendust Haapsaluga oleks tihendatud. „Et saaks sõita täpselt sealt, kust on vaja, ja täpselt sel ajal, kui on vaja,” ütles Mäesalu.

Et nõudeliine nii suures mahus pole varem olnud, siis ongi see Mäesalu sõnul inimestele harjumatu. „Aga saab ju selgitada. Kas on keegi Nõval uut süsteemi selgitanud?” küsis Mäesalu.

Mäesalu sõnul toetasid nõudeliine ka toonased vallad. „Ainus kartus oli, kas me leiame vedaja, sest nõudeliinid on uus asi ka bussifirmadele,” ütles ta.

Nõva ja Pürksi piirkonda sooviski teenindada vaid üks bussifirma – Go Bus. Praegune vedaja M.K. Reis-X OÜ hankel ei osalenud, sest pelgas just nõudeliine. „Kui me oleksime teadnud, et nõudeliine lõpuks ei tulegi, siis muidugi oleksime osalenud,” ütles M.K. Reis-X OÜ regioonijuht Hardo Tamme. Ta lisas, et ei oska öelda, kas nad kavatsevad riigihanke vaidlustada. „Praegu ei tea. See on alles nii värske uudis,” ütles Tamme Lääne Elule eile.

„Lääne maavalitsus valmistas hanke ette aastatel 2014–2016 ja kooskõlastas selle kohalike omavalitsustega. Kui nüüd selgub, et tuleb hanke tingimusi täpsustada, siis tuleb täpsustada,” ütles toonane maavanem, Lääne-Nigula volikogu esimees Neeme Suur.

Suur ütles, et ei oska öelda, kust jookseb täpsustamise ja hanketingimuste muutmise piir. Riigihanke tingimusi tagantjärele muuta ei tohi.