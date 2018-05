Palivere noored said tuletõrjespordivõistlustel teise koha

Palivere päästeringi lapsed said reedel Rõngus peetud tuletõrjespordi võistlustel oma vanusegrupis tosina võistkonna seas teise koha.

Rõngu vabatahtlike päästjate korraldatud võistlusel pole Palivere noorte juhendaja Risto Roometi sõnul varem Läänemaalt ükski võistkond osalenud. Palivere noored võistlesid nooremate, 8-13aastaste grupis. Võitjale, Aegviidu võistkonnale jäädi all nelja sekundiga. “Poisid panid kaotuse sõidust kangeks jäänud jalgade arvale,” ütles Roomet

Palivere neljaliikmelisse võistkonda kuulusid Markus Roomet, Reimo Seppor, Hayden Kirsner ja Matthew Alan Boyers.

Kombineeritud võistlusel tuli ronida üle plangu, joosta üle poomi, viia pall läbi labürindi,teha voolikuliini hargnemine, visata päästrõngaga täpsust, siduda kannatanu pead ja kannatanut tarnsportida jne.

“Seal ei piisa sellest, kui oled kiire, vaid pead olema kiire ja osav ning omama loogilist mõtlemist,” ütles Roomet ja selgitas, et tuleb osata vastavalt olukorrale oma tedamiste baasil õigesti tegutseda.

Kõik võistkonnaliikmed käivad aastaringi päästeringis, kuid võistluseks treeniti Roomet sõnul kaks nädalat. Treeningu tarbeks ehitati ise ka rajaelemendid nagu plank ja poomi, mille peal harjutada.

Roometi sõnul tegeldakse Läänemaal tuletõrjespordiga vähe, kuigi naabermaakonnas, Raplamaal, on see väga populaarne. Ta lisas, et on püüdnud seda Läänemaal propageerida ja lapsi utsitada, aga treenimisvõimalusi napib: “Olen püüdnud kohaliku omaalgatusprogrammi projekte kirjutada, et saaks rajaelemendid valmis ehitada, aga siiani pole õnnestunud raha saada. Üldsusele ja omavalitsustele on see nii võõras ala.”

Roomet lisas, et omal ajal on ka Läänemaal tuletõrjespordivõistlusi peetud ja tema soov on, et tulevikus võiks ka Läänemaal oma tuletõrjespordivõistlused olla.

Fotod erakogu