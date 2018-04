Nikolai kooli lammutusjäägid maetakse keldrisse

Haapsalu linn sõlmis Nikolai kooli lammutamiseks lepingu Tallinna ettevõttega Crushtec. Lammutustööd lähevad maksma üle 100 000 euro.

Haapsalu aselinnapea Peeter Vikman ütles, et lammutaja valiti välja kolme pakkuja seast kui kõige soodsam. „Hinnavahed olid päris suured. Võib vist öelda, et peaaegu kahekordsed,” ütles Vikman. Lammutamine võiks Vikmani sõnul alata 1. juulist. Selleks ajaks on kooliaasta lõppenud.

Nikolai kooli lammutustööd on jagatud kolme etappi. Projekteerimine on Vikmani sõnul alanud. „Teiseks tuleb neil lahendada otsaseina küsimus. Kolledži alles jääva ja lammutatava osa vahele tuleb ehitada sein,” ütles Vikman. Kolmas etapp on lammutustööd ise.

Vikman ütles, et kiviosa purustatakse ja maetakse Nikolai kooli keldrisse. „Kooli all on tohutu kelder. See auk tuleb ära täita,” märkis Vikman. Keldritäitest üle jäävat kiviprahti kasutatakse tee-ehituseks.

Lepingu järgi peab Nikolai kool olema lammutatud ja ehitusplats korda tehtud 1. oktoobriks. Vikman ütles, et linn loodab uue koolimaja ehitusloa välja anda selle aasta lõpuks. Haapsalu uus põhikool peaks olema valmis õpilasi vastu võtma 2020. aasta 1. septembril.