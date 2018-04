Galerii: 13. HÕFF avanes glamuurselt ja õudselt

Tonditosinat tähistav Haapsalu Õudus- ja Fantaasiafilmide festival astus sel korral traditsiooniliste filmifestivalide pärusmaale, tuues avatseremoonia hollivuudlikule punasele vaibale ja suurde kinosaali.

Varasematel aastatel on HÕFFi avakäiguks olnud zombideks ja teisteks õuduktegelasteks kostümeerinud fännide paraad või fantaasiaküllane tantsuetendus.

„Eks me otsime uusi väljundeid, et mitte jääda ennast kordama. Tegime sel aastal glämmiliku ja pidulikumat sorti avatseremoonia, mis tähendab klassikalist punast vaipa,“ rääkis HÕFFi programmijuht Helmut Jänes.

Lisaks kuulsustele – näitlejatele, režissööridele ja teistele kutsutud festivalikülalistele sai mööda punast vaipa promeneerida ka see osa publikust, kes end piisavalt glamuurselt tundis ja soovis fotograafide poolt pildistatud saada. Esimest korda HÕFFi ajaloos oli selleks üles seatud ka traditsiooniline fotosein, mille taustal sündisid šikid fotod rohkem või vähem õudsetest ja glamuursetest festivalikülalistest.

13. HÕFFi avatseremoonial anti üle tänuauhind, mida festivali meeskond oli soovinud teha juba aastaid – ETV legendaarsele filmisaatele „Jupiter“. Tänuauhinda olid vastu võtmas viimane saatejuhtidest Enn Eesmaa ja saate toimetaja Tõnis Värnik.

Festivali avafilmiks oli valitud režissöör Trevor Stevensi film „Märulikool“. Jänese sõnul on üks HÕFFi traditsioonidest seegi, et festival soovitakse avada mõne värske ja eriti ägeda filmiga. „“Märulikool oli seni linastunud ainult USAs Slamdance’i festivalil, kus see nimetati parimaks mängufilmiks ja võitis ka publiku preemia,“ rääkis Jänes. „Slamdance’i publikuauhind andis alust arvata, et see film võiks meeldida ka meie publikule. Kui meie olime selle filmi ära näinud, tõdesime oma programmimeeskonnaga, et tegemist on ägeda fantaasialooga, mis sobib HÕFFi avamiseks suurepäraselt,“ ütles Jänes.

Haapsalus toimus selle filmi rahvusvaheline esilinastus – HÕFF on esimene, kellel õnnestus see film Euroopasse tuua. Seda tähtsat hetke olid HÕFFi publikuga jagama tulnud ka režissöör Trevor Stevens ja peaosatäitja Heston Horwin.

HÕFF jätkub tiheda programmiga ja kestab pühapäeva õhtuni.