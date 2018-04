Lääne-Nigula volikogu võttis vastu pöördumise Meritähe külastuskeskuse toetuseks

Lääne-Nigula vallavolikogu kiitis oma tänasel istungil ühehäälselt heaks toetusavalduse Meritähe külastuskeskuse rajamiseks Dirhami külla.

Taotluse toetusavaldus vallavolikogu istungi päevakorda võtta tegi Noarootsi osavallakogu.

10. aprillil saatis Dirhami küla püsielanik Arder Väli Lääne-Nigula vallavalitsusele ja Noarootsi osavallakogule kirja, milles tegi ettepaneku, et „vallavalitsus toetaks Dirhami arendajate taotlusi ja julgustaks EAS-i positiivselt lahendama küla arendamiseks eraldatavat investeeringut. Kõik, mis on kasulik Dirhami külale, on kasulik ka Lääne-Nigula vallale.”

Lääne-Nigula vallavolikogu esimehe Neeme Suure sõnul sai volikogu eile õhtul kirja ka Dirhamis suvekodu omavalt inimeselt, kes on Dirhamisse plaanitavate projektide vastu. Ka selle kirjaga said volikogu liikmed tutvuda.

Tänasel voilikogu istungil tegid Dirhami arenduse kohta ettekande nii Noarootsi osavallavanem Aivo Hirmo kui ka teemat arutanud Lääne-Nigula volikogu majandus- ja planeerimiskomisjon, kes toetasid külastuskeskuse rajamist Dirhamisse.

Oma projekti tutvustas ja volikogu küsimustele vastas arendaja, Mellson Grupi juht Mart Vahtel.

Neeme Suure sõnul uurisid vallavolinikud enne hääletamist kuidas arendusprojekt piirkonda mõjutab, milline on planeeritav liikluskoormus ning kuidas mõjutab rajatav keskus sadama kasutamist ja muud majandustegevust.

„Lõpuks oldi ikka üksmeelselt seisukohal, et Dirhami sadama arengutele tuleb toetust avaldada ja eelnõuna esitatud toetusteksti projekt sai heaksiidu,” rääkis Suur. Tema sõnul kallutas kaalukeele toetuse avaldamise kasuks rajatava keskuse loodetav positiivne mõju piirkonna majanduse elavdamisele ning kohalikele inimestele võimaluse pakkumine nii teenuste osutamiseks kui ka töökohtadeks. „See on nii mahukas ja mõjukas projekt, et mõjutab kogu piirkonna majandustegevust,” ütles ta.

Suure sõnul rõhutati volikogu istungil sedagi, et kõiki lubatud loomade pidamise ja akvaariumi hoidmise nõudeid on vaja täita. „Oluline on ka suhtlus kohalikega ja loodetavavasti kõik mõistavad ühel moel sellise arenduse olulisust,” lisas ta.

Suur ütles, et neljapäeva õhtul vastu võetud toetuskiri saadetakse teele esimesel võimalusel.

***

Lääne-Nigula vallavolikogu poolt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS) ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile saadetud pöördumine: