Lihulas tuleb esimene kaardijalgpalli turniir koolinoortele

Käesolev aasta on taas jalgpalli maailmameistrivõistluste aasta. Venemaa 12 linnas selgitatakse suvel jalgpalli maailmameister. Seoses sellega on Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi pakkumas noortele tavalisest rohkem ja erinevaid jalgpalliüritusi.

Kui turniirid ja võistlused on jalgpalliklubile tavaline tegevus, siis lisaks neile saavad noored jalgpalli harrastada ka muul moel. Aasta alguses toimus Lihula gümnaasiumis jalgpalli maailmameisterivõistluste teemaline mälumäng. Nüüd aga kogunevad koolinoored veel ennem, kui õue rohelisele jalgpallimurule pääsetakse 20. aprillil samas koolis taas. Nimelt toimuvad siis Lõuna-Läänemaa koolinoorte kaardijalgpalli meistrivõistlused.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi ja Margus Morsevitški poolt korraldatavast üritusest võtab osa kaheksa jalgpallihuvilist gümnaasiuminoort. See uus ja väga huvitav mäng on loodud endiste Eesti jalgpallikoondislaste Vahur Vahtramäe ja Jan Õuna poolt. Vahur on Eesti A-koondises mänginud seitse, Jan aga neli kohtumist.

“Lõuna-Läänemaa JK kaardijalgpalliturniir on Eestis esimene, kus noored sellel aktraktiivsel mängul parimad selgitavad,” ütles Vahur Vahtramäe. “Oleme koos Janiga kindlasti kohal.”

Kaardijalgpall ehk cardsoc on väga huvitav mäng. Eesti jalgpalluritega kaardid jagatakse nii, et mängijad saavad kätte kolm ründajat ja kolm kaitsjat. Mängus käiakse kordamööda, alustatakse rünnakukaardiga. Peale käimist võetakse maast uus kaart. Käes on alati võrdne arv rünnak ja kaitsekaarte. Täpsete reeglitega saab tutvuda www.cardsoc.com leheküljel

Kui Läänemaa teistest koolidest on tõsised huvilised on võimalik ka mängijate ringi suurendada. Sellisel soovil palun võtta ühendust allakirjutanuga.

Jaanus Getreu