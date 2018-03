Galerii: president Kaljulaid tegi kiirvisiidi Paliverre

Täna tegi president Kersti Kaljulaid kiirvisiidi Paliverre.

Veidi alla kahe tunni kestnud külaskäigu ajal Palivere põhikooli vestles president eraviisiliselt Lääne-Nigula vallavolikogu esimehe Neeme Suure ja vallavanema Mikk Lõhmusega ning rääkis volikogu korralisele istungile kogunenud rahvaesindajaile olukorrast maailmas.

Kui president oli õpetajate toas veerand tundi Suure ja Lõhmusega vestelnud, suundus seltskond kooli saali, kus olid ootamas volikogu liikmed.

Kooli koridoris aga takerdus president koos saatjaskonnaga Nõva kooli hoolekogu esimehe Ivo Karindi juhitud seltskonda. Nimelt kinkisid Karindiga kaasas olnud Nõva koolilapsed presidendile oma joonistused ning Nõva keskkonnaaabitsa ja palusid, et president teeks kõik, et kool Nõval säiliks.

„Lääne-Nigula on mandri-Eesti suuruselt teine vald,“ juhatas Neeme Suur presidendi esinemise sisse. Suure sõnul on vallal kaheksa keskust ning ühise asja ajamine on vallas tulnud siiani päris hästi välja.

Eelmise aasta lõpus lubas president Kaljulaid, et külastab aasta jooksul kõiki neid omavalitsusi, mis on haldusreformi käigus moodustunud mitme valla territooriumist ja inimestest, et kuulata sealseid muresid ja jagada infot riigi tegemiste kohta.

