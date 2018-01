Laskurid võistlesid Muda karikale

Juba 20. korda võistlesid laskjad Muda karikale, võistluste parim sportlane oli läänlane Eerik Salf.

Võistluste parimaks laskuriks võib pidada meie noort Eerik Salfi, kes võitis noorte arvestuses 40 lasku õhupüssist korraliku isikliku rekordiga 383 silma. Meestega konkureerides tuli teine koht.

Tulemuste taseme poolest olid ühtlased ja tugevad naiste ning poiste õhupüstoli harjutused.

Aastal 1999 alguse saanud võistluse algseks eesmärgiks oli anda meie laskuritele võistlemisvõimalusi Eesti paremikuga. See oli aeg, kus vabariiklikul tasemel korraldati vähe võistlusi ja täiendav jõukatsumine oli teretulnud. Vaatamata sellel, et nüüdseks on kalender küllastunud võistlemisvõimalustega on meie Haapsalu võistlus endiselt hinnatud ja lisaks meie sportlastele on arvukalt külalislaskureid.

Muda karikavõistlused laskmises on arvatud üheks katsevõistluseks, mille põhjal pääsevad igast relvaliigist 20 paremat Eesti täiskasvanute meistrivõistlustele.

Tulemused:

Õhupüstol täiskasvanud:

Kaidi Saarna (Haapsalu) 367 Kerli Neljas (Haapsalu) 363 Lydia Kurus (Haapsalu) 361

Raul Erk (Männiku LK) 566 Marek Multram (Kaiu) 564 Arles Taal (Haapsalu) 559

Õhupüstol noored:

Anni Kallas (Haapsalu) 344 Birgitta Vare (Haapsalu) 334 Liisalota Kroon (Haapsalu) 330

Elari Tahvinov (Haapsalu) 369 Karl Erik Zimmer (Haapsalu) 357 Karl Gregor Jakk ( Haapsalu) 356

Õhupüss taiskasvanud:

Andres Hunt (Põlva) 569 Eerik Salf (Haapsalu) 565 Toomas Juksaar (Pärnu) 563

Karina Korkas (Pärnu) 389 Marelle Ira (Haapsalu) 371 Helen Elbing (Pärnu) 312

Õhupüss noored: