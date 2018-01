Haapsalu aselinnapea Peeter Vikman astus Keskerakonda

Haapsalu abilinnapea Peeter Vikman liitus Keskerakonnaga, põhjendades seda sellega, et Keskerakonna juhitud poliitika on toonud mitu käega katsutavat positiivset muudatust ka Haapsalule.

Vikman sõnas, et peaminister Jüri Ratase juhitud valitsuse otsused, näiteks madalat ja keskmist palka teenivate inimeste aitamine läbi tulumaksu vaba miinimumi kasvu ning omavalitsuste tulubaasi tõus, väärivad toetamist. „Eelmisel aastal jäi keskmine palk Läänemaal alla tuhande euro, mistõttu on tulumaksureform ja 64 lisaeurot inimestele kahtlemata oluline summa,“ rõhutas noori ja puuetega inimesi toetava MTÜ Nodituba juhatuse liige.

Positiivne on Vikmani sõnul ka omavalitsuste tulubaasi tõus, tänu millele saab linn enam investeerida ning toetada seniseid tegevusi, näiteks laiendada linlastele pakutavaid teenuseid ja tõsta linnaeelarvest palka saavate töötajate tasu. „Rõõm on, et oleme nägemas Haapsalu raudtee taastamisel esimesi reaalseid samme. Valitsus on otsustanud välja ehitada Riisipere-Turba vahelise lõigu ja loodan, et Haapsalu inimesed saavad mõne aasta pärast taas kasutada rongiühendust Tallinnaga,“ rääkis Vikman.

Keskerakonna Läänemaa piirkonna juht Jaanus Karilaid sõnas, et iga erakonna jaoks on niivõrd suure kogemustepagasiga ja teadmistega inimese liitumine erakonnaga väga positiivne. „Enam kui kaheksa aastat abilinnapea ametit pidanud ning erinevaid inimesi abistavates mittetulundusühingutes osalenud Vikmanil on kindlasti ideid, mida saame ühiselt Haapsalu, aga ka terve Eesti heaks ellu viia,“ rõhutas Karilaid.

Peeter Vikman on ka Eesti Evangeelsete- ja Vabakoguduste Liidu Haapsalu Koguduse pastor, 1998-2015 kuulus ta Eesti Kristlike Demokraatide ridadesse.