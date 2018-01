Haapsalus avati jõulukuuskede kogumisplatsid

Haapsalus ja Uuemõisas on punavalgete lintidega maha märgitud kaheksa platsi, kuhu inimesed võivad tuua oma vanad jõulukuused. Kuuski kogutakse laupäeva lõunani ja need põletatakse samal õhtul Parila vana koolimaja juures tuleskulptuuride peol.

Jõulukuuskede kogumine ja põletamine on hiljuti loodud Ridala seltsi esimene ettevõtmine. Seltsi ja ettevõtmise eestvedaja Kairo Raudkats ütles, et ürituse ettevalmistamine on läinud üllatavalt hästi.

„See on päris populaarseks saanud. Linnapea Urmas Sukles lubas tulla esimest tuleskulptuuri süütama,” sõnas ta.

Raudkatsi sõnul on nüüdseks tähistatud ja vastavate siltidega varustatud kõik platsid, kuhu inimesed saavad oma jõulukuuski tuua. „Alguses mõtlesime viiele kohale, aga tegime lõpuks kaheksa. Esimesed kuused on juba toodud,” ütles ta.

