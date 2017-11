Kanepi vs. Kontaveit – sport või rahvateater? Mäng algab 19.30

32aastane Kaia Kanepi ja temast 11 aastat noorem järgmise põlvkonna täht Anett Kontaveit kohtuvad täna õhtul Tallinnas Saku suurhallis, mängu võitja teenib 50 000 eurot ja kaotaja 30 000, kirjutab Postimees.

Kontaveit asub maailma edetabelis 34. kohal, hiilgava come-back’i teinud Kanepi lõpetab esisaja.

Kas tänane mämg on sõumäng või spordilahing?

„Alati on järgmisel päeval parem trenni minna, kui oled mängu võitnud. Kindlasti rõõmustaks see ka nüüd. Aga vale oleks öelda, et see mäng on sama tähtis kui suure slämmi turniiril,” sõnas Kanepi.

Otseülekanne mängult algab kell 19.30 Postimehe veebis.