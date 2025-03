Politsei infot saab numbrilt 1247

Kuula artiklit, 2 minutit ja 0 sekundit 0:00 / 2:0

Juba 2022. aastast on politsei- ja piirivalveameti (PPA) infotelefon 612 3000 suunatud riigiinfo telefonile 1247, kust saab infot ja nõu olukordades, mille puhul ei ole inimese elu ja tervis ohus. Tänavu 1. juulist sulgeb politsei numbri 612 3000 ja edaspidi tuleb valida politseiinfo jaoks 1247.

PPA teabehaldusbüroo politseikapten Triin Tõnismäe selgitas, et kolm aastat tagasi andis politsei oma infotelefoni opereerimise üle häirekeskusele.

“See on tõstnud meie kättesaadavuse ja teenuse kvaliteeti, sest riigiinfo telefonile saab helistada ööpäevaringselt seitse päeva nädalas ning kõik telefonikõned saavad kiirelt teenindatud. Ka inimesele on mugavam helistada ühel numbril, kust saab infot riigi teenuste kohta, mitte eri asutuste numbreid meelde jätta,” kirjeldas Tõnismäe.

Riigiinfo telefonilt saab infot dokumentide ja näiteks ajutise kaitse ja elamisloa küsimustes, PPA teeninduste lahtiolekuaegade ja asukohtade osas ning muude PPA teenuste kohta. Samuti saab riigiinfo telefoni operaatorile edastada info saabunud petukõnest.

Kui veel möödunud aasta alguses tehti ligi 90 protsenti politseiga seotud kõnet numbrile 612 3000, siis detsembris valis vana numbri vaid ligi kolmandik helistajaid. “Inimesed on numbri 1247 üles leidnud ja teavad, et sealt saab ka politseiinfot. Vana numbrit valitakse aina vähem ja see annab meile kindluse, et saame suunamise lõpetada ja 612 3000 lõplikult sulgeda. Tänavu 1. juulist jääbki alles vaid üks number – 1247,” sõnas Tõnismäe.

Kuni 2022. aasta juulini teenindas politsei infotelefoni kõnesid PPAs eraldi üksus. Koos numbri suunamisega anti ametikohad üle häirekeskusele