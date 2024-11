Torm lõhkus katuseid, langetas puid ja viis elektri

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 5

Reede õhtul alanud torm tõmbas laupäeval küll tuure maha, kuid päris maha ei rahunenud. Keskkonnaagentuuri lubab, et torm jätkub veel pühapäeval.

Läänemaal tegi torm üksjagu pahandust, lõhkudes mitmeid katuseid. Pürksis viis torm korrusmajalt katuse ja korteriühistu palus abi katuse juppide kokkukorjamiseks.

Öine torm oli tekitanud augu Läänemaa haigla katusesse, veel laupäeva õhtul liperdas katuseplekk veel teiselgi Vaba tänava äärsel majal ning samas lähedal Posti tänaval puumajalt oli torm osa katusest lennutanud tänavale. Lendu läinud katuseid oli Haapsalus veel teisigi.

Torm murdis ka suure hulga puid. Haapsalus Kastani tänaval langetas tugev tuul neli pikka mändi.

Reede ööl vastu laupäeva näitas rakendus TarkTee, et Lääne-Eestis oli teedele langenud puid nagu loogu. Nõva päästekomando teatas oma Facebookipostituses, et said öö jooksul vähemalt 15 korda käia teedelt puid eemaldamas, kusjuures mõnel puhul tuli sündmuskohta jõudmiseks teelt puid eemaldada. Nõvalased olid valves kahe autoga.

Mitmed piirkonnad Läänemaal olid ka elektrita. Veel laupäeva pärastlõunal oli elekter ära Panga külas, Espres ja mujal.

Üle Eesti sai häirekeskus sai viimase ööpäeva jooksul ligi 430 teadet tormi tekitatud kahjudest, millest enamik puudutas teedele langenud puid. Samuti registreeriti vähemalt 12 juhtumit, kus sõidukid kas sõitsid otsa teele langenud puule või puud olid kukkunud autodele. Kuigi tormikahjude teateid laekub jätkuvalt, ei ole hädaabinumbrile tehtud kõnede arv hetkel märkimisväärselt suurenenud.

Tormiks valmistudes tõstis häirekeskus valmisolekut, kutsudes lisaks tööle nii päästekorraldajaid, kes vastavad 112 hädaabikõnedele, kui ka 1247 operaatoreid, kes teenindavad riigiinfo telefoni.

Häirekeskuse kriisijuht Janek Murakas tõdes, et kõige keerulisem aeg oli vahetult enne keskööd, mil hädaabinumbrile laekuvate kõnede hulk kasvas tavapärasega võrreldes kaks kolmandikku. „Kuigi olime tööle planeerinud lisaressurssi, võis siiski esineda olukordi, kus 112-le helistanud pidid enne vastuse saamist ootama. Samuti suurenes koormus riigiinfo telefonil 1247, mis edastab muuhulgas ka maanteeinfot,“ ütles Murakas.

Kuna tugev tuul püsib ka laupäeval, on täna Häirekeskus samuti tavapärasest suuremas valmiduses. „Oluline on, et hädaabinumbrile 112 helistades kõnet ei katkestataks – oodake liinil, kuni teie kõnele vastatakse, sest lõpetades ja uuesti helistades liigute ootejärjekorra lõppu. Kui teele on langenud puu, mis ei sulge teed täielikult ja on liiklejatele nähtav, andke sellest teada riigiinfo telefonil 1247,“ lisas Murakas.

Et paremini tormiks valmis olla, vaata käitumisjuhiseid aadressil olevalmis.ee ning hoia silm peal ka Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosil ilmateenistus.ee. Turvalisemaks liiklemiseks jälgige veebilehte Tarktee.ee.