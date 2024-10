Noarootsis igatsetakse oma valda tagasi

Noarootsist kiigatakse üle lahe Haapsalu poole, kuid palju on ka neid, kes tahaksid tagasi päris oma valda.

Österby sadam on esmaspäeva päeval õngemehi täis. Ilm on tuuline, aga vihma ei kalla, kuigi ilmateade seda lubas. Meestel, kes pingsalt õngekorke passivad ja aeg-ajalt konksu otsa hakanud kalu ämbrisse puistavad, pole paari kilomeetri kaugusel toimuvast sooja ega külma.

Paari kilomeetri kaugusel üle lahe terendab Haapsalu siluett, kuid see ei huvita vähimalgi määral õngemehi, kes on valdavalt kohale sõitnud hoopis Tallinnast.

Igatsevalt vaatavad üle lahe aga hoopis Noarootsi põliselanikud. Nii need, kes maakonnakeskuses tiiruga tööl käivad kui ka need, kes unistavad sillast Uuemõisa, mille ehitamist on poolsaare elanikele aastate jooksul ikka ja jälle mokaotsast lubatud.

Noarootsi osavallakogu otsustas oktoobri algul peetud koosolekul, et võiks hakata pidama Haapsaluga ühin