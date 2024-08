Vastavalt AS Matsalu Veevärk nõukogu 07.08.2024 tehtud otsusele lõppeb alates 01.01.2025 kastmisvee arvestamise erisus!

Lähtuvalt 2015 aastal ÜRO peaassambleel vastuvõetud ülemaailmse säästva arengu tegevuskava (aastani 2030) ühest eesmärgist, muuta veekasutus kõikides sektorites oluliselt tõhusamaks ja tagada magevee säästlik ammutamine ja kasutamine, on AS Matsalu Veevärk otsustanud lõpetada tarbijatele alates 01.01.2025 kastmisvee arvestite paigaldamise ning sellest kuupäevast alates lähtutakse üldpõhimõttest, et ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reovee kogus võrdsustatakse ühisveevärgist võetud vee kogusega. Ühelegi kliendile erisusi ei tehta.

Kinnistu omaniku või valdaja poolt tehtud või tehtavaid kulutusi seoses kastmisvee teenuse kasutamisega või kasutamise lõpetamisega vee-ettevõte ei hüvita.

Klientidel palume teatada detsembri lõpu seisuga kastmisvee arvestite näidud hiljemalt 04.01.2025, hilisema teatamise korral esitatakse arve 01.01.2025 kehtima hakkavate hindadega. Kaugloetava arvesti puhul pole näitude teatamine vajalik.

AS Matsalu Veevärk