Aivo Paljasmaa: Differti lugu jääb kauaks meelde

Oli alles võimas laks! Raputama hakkas hommikust peale ja kuni õhtuni välja. Viibinuks nagu virguva vulkaani jalamil. Teravaid elamusi jagus nüüd terveks aastaks ette, asjaosalistele endile vaata et elu lõpuni.

Jutt on loomulikult olümpiamängude naiste epeeturniirist. Eestimaal korrati laupäeval iga natukese aja tagant Nelli Differti nime, see kajas igast torust. Pariisist tulnud telepilt naelutas väga paljusid ekraanide ette ja seier meie vastuvõtuvõime skaalal libises korduvalt ohtlikku punasesse tsooni, et seejärel jälle veidi rahunedes rohelisel ribal puhata.