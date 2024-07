Anna politseile teada, kus sõidavad roolijoodikud

Politsei kutsub inimesi tänasest kuni 14. juulini aadressil www.liiklustalgud.ee üles märkima teid, kus sõidavad joobes juhid.

Viimase viie aasta jooksul ei ole olukord liikluses paranenud, sh pole vähemaks jäänud inimesi, kes kipuvad purjuspäi autorooli istuma. Haruldased on puhumisreidid, kus politsei ühtegi joobes autojuhti ei avasta. Selleks, et liiklusjärelevalvet paremini planeerida, kutsub politsei esmakordselt inimesi üles märkima kohalikke teid, kus nad on märganud joobes juhte sõitmas.

Klassikaline purjus juhi põhjustatud raske liiklusõnnetus toimub just väikese liiklusega teel, kust hommikul leitakse teelt välja sõitnud autovrakk. Seega on seekordsetel liiklustalgutel politsei fookuses just hajaasustusega kohad, väiksemad linnad ja kohalikud teed.

Politseikolnelleitnant Sirle Loigo sõnul pole saladus, et politsei väiksematesse kohtadesse sageli ei satu. „Seepärast palumegi kohalike elanike abi, kes teavad kõige paremini, milline on purjus juhi trajektoor. Hea meel on tõdeda, et juba täna annavad inimesed meile 112 helistades teada, kui nad liikluses näevad joobes juhti, et saaksime koheselt reageerida. Kaardirakendus annab aga juurde täiendava võimaluse teavitamiseks ja aitab meil planeerida järelevalvet nii, et oleksime õigel ajal õiges kohas.“ rääkis Loigo.

„Palume lisaks konkreetsele teele märkida ka võimalikult täpselt nädalapäevad ja kellaajad, millal joobes juht seal reeglina sõidab. See on meie kõigi huvides, et joobes autojuht liiklusest kõrvaldataks.” sõnas Loigo.

Käesoleval aastal on politsei kontrollinud umbes 560 000 sõidukijuhi kainust ja tabanud üle 3000 alkoholi tarvitanud juhti. Joobes juhid on põhjustanud 206 liiklusõnnetust, milles on viga saanud 51 inimest.

Kaardirakendusele ootab politsei infot kuni 14. juulini.