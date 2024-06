Suvehooaja lemmikud: plätud, sandaalid ja baleriinad-parimad valikud selleks suveks!

Foto: weekend.ee

Suvi on käes ja mugavate jalatsite otsingul tasub heita pilk plätude, sandaalide ning baleriinade poole. Selles artiklis viskame põgusa pilgu peale just nendele kolmele jalatsitüübile ja anname ülevaate, mis on nende plussid ning miks just need jalatsid võiksid täiendada sinu jalatsiriiulit sel suvel.

Plätud – lihtsus ja mugavus

Plätusid on väga lihtne jalga libistada ja ära võta. See teeb neist ideaalse valiku näiteks rannas, basseini ääres või kodus, kui jalatseid on vaja kiiresti ja mugavalt vahetada. Peale randa või koduaias toimetamist on plätud hõlpsasti puhastavad ja kiiresti kuivavad. Suvel, kui õues on kõrgemad temperatuurid, on oluline, et jalad saaksid piisavalt hingata. Plätude avatud disain tagab, et jalad püsivad jahedad, vähendades higistamist ja sellega kaasnevat ebamugavustunnet. Lisaks praktilisusele võivad plätud olla ka trendikad ja mitmekülgsed. Tänapäeval on saadaval lai valik erinevaid disaine ja värve, mis võimaldavad leida iga maitse ja riietusega sobivad plätud, andes nendega su suvisele outfitile viimase lihvi.

Sandaalid – stiil ja funktsionaalsus

Suvel, kui temperatuurid tõusevad, võivad kinnised jalatsid põhjustada ebamugavust ning liigset higistamist. Sandaalide avatud disain pakub jalgadele suurepärast õhutust, aidates hoida jalad värskena ka kõige kuumematel päevadel. Lisaks on sandaalid ka väga mugavad – paljudel sandaalimudelitel on pehmendatud tallad ja reguleeritavad rihmad, mis võimaldavad neid kohandada vastavalt jala kujule ja suurusele, et saaksid end maksimaalselt mugavalt tunda kogu pika päeva vältel. Sellised sandaalid sobivad suurepäraselt nii igapäevaseks kandmiseks kui ka pikemateks jalutuskäikudeks või seiklusteks.

Foto: weekend.ee

Baleriinad – naiselikkus ja kergus

Baleriinad on tõeline naiselikkuse ja mugavuse sümbol – need lihtsad, kuid stiilsed kingad on kujunenud paljude naiste lemmikuteks. Nooruslikud ja trendikad kingakesed sobivad hästi nii noorte kui ka küpsemate naiste garderoobi. Kena disain ja peened detailid annavad baleriinadele naiseliku võlu, mis täiendab igat riietust. Kergus ja lihtsus teevad baleriinadest suurepärased kaaslased kiiretel ning aktiivsetel päevadel. Baleriinad sobivad igaks olukorraks alates tööl kandmisest kuni linnas jalutamise ja sõpradega kohvitamiseni. Nooruslikud ja stiilsed baleriinad toovad igasse päeva killukese sära ning mugavust, muutes need suvehooaja tõeliseks must-have kingaks.

Eesti suurima valiku jalatseid leiad Weekendist

Mugavad ja stiilsed suvejalatsid leiad alati Weekend.ee-st. Ja miks mitte Weekendist ostmisel kasutada Kliki & Proovi teenust ning tellida kõik suvejalatsid korraga mugavalt Haapsalu Weekendi, et neid kapuluses kohapeal midagi maksmata proovida!