Kuidas valida terrassimööblit?

Mugava, funktsionaalse ja elegantse aiaseadme ostmine on tõeline väljakutse. Saadaval olevate komplektide või isegi üksikute seadmete valik on väga muljetavaldav. Millele tuleks selle ostmisel tähelepanu pöörata? Me anname nõu! Loe ja sobita komplekt oma terrassi kujundusega.

Terrassimööbli komplektid

Materjal, millest aiaseadmed tavaliselt valmistatakse, viitab sageli loodusele. Poodides leiduvad erinevatest puuliikidest, vitstest, rotangist või bambusest valmistatud terrassimööbli komplektid. Need on kerged, ilusad ja erakordselt stiilsed. Samuti võib leida plastist, alumiiniumist või muudest metallidest valmistatud seadmeid, mis ühendavad endas kõrge vastupidavuse ja atraktiivseid hindu.

Vastupidavus ja stiil

Terrassimööbel on avatud ja puutub kokku mitmete ebasoodsate välisteguritega. Nende hulka kuuluvad sademed, päikesekiirgus ja tugev tuul. Ilmastikunähtused põhjustavad mööbli kahjustumist ja pleekimist, kui need on otseselt nende mõju all.

Ideaalsete mööblikomplektide valimisel tasub kaaluda tehnoratani materjalist valmistatud seadmete ostmist. Hoolimata materjali sünteetilist päritolust, jäljendab see suurepäraselt looduslikku materjali ning on samas vastupidav ja väga tugev. Tehnoratan on materjal, mis meeldib kindlasti ka kõige suuremale skeptikule, kes eelistab puitu ja muid looduslikke materjale igasugusele jäljendusele. Sellest materjalist valmistatud mööblit on väga lihtne puhtana hoida. Tänu niiskuskindlusele võib seda sageli voolava vee all pesta. Mööbli ostmisel tasub valida ka värvilisi diivanipadjad – nii ei pea tellimust kaks korda esitama ja saame kindlad olla, et padjad sobivad mööbli suurusega ideaalselt.

Alumiinium – elegants ja modernsus

Metall, eriti teras, on ideaalne materjal kaasaegse mööbli valmistamiseks. Kuid aja jooksul teras korrodeerub. See viib mööbli struktuuri nõrgenemiseni ja esteetika vähenemiseni. Valides metallist terrassimööbli komplekte, tasub kaaluda alumiiniumist seadmeid, mille mugavus ja ebasoodsatele välisteguritele vastupidavus on oluliselt kõrgem. Alumiiniumist valmistatud mööbel sobib suurepäraselt puidust elementide ja linaste patjade ning muude looduslikest kiududest kangastega.

Väike aialaud – ideaalne valik rõdule

Ruum, kuhu kavatseme paigutada terrassimööbli, ei pruugi alati võimaldada suure komplekti mahutamist. Väikesed elegantsete tugitoolide komplektid või aiapink koos väikese lauaga 4 inimesele sobivad isegi väikesele rõdule. Väike aialaud võib olla mis tahes kujuga, kuid kõige hinnatum on ümmarguse lauaplaadiga laud, mis on asetatud neljale stabiilsele jalale. Laua ümber võib tugitoolide asemel paigutada mõned kerged kokkupandavad toolid. Nii saab kiiresti luua rekreatsiooninurga piiratud ruumis. Rohelusega ümbritsetud keskkond soodustab lõõgastumist ja võimaldab nautida aega värskes õhus.