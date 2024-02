Austraalia rokilegend Wolfmother esineb juulis Haapsalus 

12.-14. juulini toimub Haapsalus traditsiooniline Ameerika autode festival American Beauty Car Show, mille peaesineja on tänavu Wolfmother Austraaliast.

Wolfmother sai alguse 2004. aastal ning sellest ajast on bändi sümboliks olnud solist-kitarrist ja asutajaliige Andrew Stockdale. Bändi koosseis on läbi aegade muutunud, eelmisest aastast on bändis basskitarrist James Wassenaar ja trummar Christian Condon.

Wolfmotheri debüütalbum ilmus 2005. aastal ja jõudis kohe Austraalia müügiedetabeli kolmandale kohale püsides seal 78 nädalat. Pärast suurt edu kodumaal andis bänd albumi välja ka UK-s ja USA-s. USA-s jõudis singel „Woman” Billboard Mainsteam Rock edetabelis seitsmendale kohale. Lisaks võitis singel Grammy auhinna Best Hard Rock Performance kategoorias.

Wolfmother on kokku välja andnud kuus albumit, viimane album nimega „Rock Out” ilmus 2021. aastal. Bändi kõige tuntumad lood on „Woman”, „Joker And The Thief”, „Dimension” ja „Vagabond”. Wolfmotheril on Spotifys ligi 3 miljonit kuulajat.

Peale Wolfmotheri esinevad American Beauty Car Show’l Kitty, Daisy & Lewis (UK), Boogie Company koos Ivo Linnaga, Terminaator, Cherry Casino & The Gamblers (DE), Cat Lee King & His Cocks (DE) ja teised. Piletid on saadaval Piletikeskuses.