Lääne Elu paberleht laupäeval, 4. novembril

Rohuküla parklas mereveekahjustusi saanud auto elupäevad on loetud

Hiiumaale sõitnud reisija taotleb oma Rohuküla sadama parklasse jäetud ja uputuse tõttu kannatada saanud auto eest kindlustusfirmalt kahjutasu.

Oru kool on haridust andnud 120 aastat

Oru kooli 120 aasta pikkuses ajaloos on olnud aegu, mil Orul anti vaid algharidust, kui ka aegu, mil koolimaja lastele kitsaks on jäänud. Praegu on juubelit tähistaval koolil taas paremad ajad.

Esimene Eesti kooliarvuti valmis Paliveres

Nõukogude aja lõpuks sai Palivere ehitusmaterjali tehas endale ka arvutitööstuse maine – tehase elektroonikatsehhis valmis umbes 60 Eesti esimest kooliarvutit Tartu.