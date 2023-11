Kinnisvaraturgu iseloomustab tarbijate ebakindlus!

Kogu Eesti peale tehti 2023. aasta III kvartalis kokku 10 373 ostu-müügitehingut, sh kinnisasjad, korteriomandid ja hoonestusõigused. Eelmise kvartaliga võrdluses on tehinguaktiivsus 7 % madalam ning aastane võrdlus näitab veelgi ligi viiendiku võrra madalamad tehingute arvu. Kuine ostu-müügitehingute jaotus näitab kevadest madalamat tehingute arvu. Juulist kuni septembrini oli kuine tehingute arv 19 – 13 % madalam kui aasta tagasi samadel kuudel. Korteriomanditega tehti 2023 III kvartalis kokku 5948 ostu-müügitehingut, sealhulgas eluruumidega 5426. Võrdluses aastataguse perioodiga on eluruumidega toimunud tehingute arv vähenenud 18% ning eelnenud kvartaliga võrdluses on tehingute arv vähenenud 8%.

Foto: Markus Sein

Vaadates eraldi Läänemaad, siis tehti 2023.a III kvartalis kokku 192 ostu-müügitehingut, sh kinnisasjad ja korteriomandid. Seda on eelmise kvartaliga võrdluses peaaegu 25% enam, aga aasta taguse ajaga ca 13% vähem.

Nimi 2023 III kv 2022 III kv Kinnisasja tehingud 192 222 Hoonestamata maa tehingud 141 156 … metsamaa tehingud 33 45 … haritava maa tehingud 7 11 … muu hoonestamata maa tehingud 101 100 Hoonestatud maa tehingud 51 66 … eluhoonetega hoonestatud maa tehingud 40 43 … mitteeluhoonetega hoonestatud maa tehingud 11 23 Korteriomandi tehingud 84 104 … korteriomandina võõrandatud eluruumid 72 87 … korteriomandina võõrandatud mitteeluruumid 12 17 Hoonestusõiguse tehingud 0 2

Korteriomanditega tehti 2023.a III kvartalis Läänemaal kokku 84 ostu-müügitehingut, sealhulgas eluruumidega 72. Neist omakorda Haapsalus linnas tehti kokku 44 ostu-müügitehingut, sealhulgas eluruumidega 33. Võrreldes aastataguse ajaga, on Läänemaal tehinguaktiivsus samal perioodil langenud ca 20% ja Haapsalu linna korteriomandi tehingute arv isegi üle 20%.

Kuigi Haapsalu linnas korterite ruutmeetri mediaanhinnas suurt langust näha ei ole, on turu madalseis hoomatav tehinguaktiivsuse vähenemisega aasta võrdluses.

Läänemaa aktiivsem kinnisvaraturg on maakonna keskuses Haapsalus ja selle lähiümbruses. Enamuse Haapsalu elamufondist moodustavad kortermajad ja eramud. Hinnatumad piirkonnad Haapsalus on jätkuvalt kesklinn ja rannarajoonid (Kalda, Suur-Liiva, Metsa, Aiavilja tn) ning vanalinna miljööväärtuslik piirkond, kus elamispindade hinnad on teistest piirkondadest kõrgemad ja nõudlust jagub ka praegu. Väga nõutud on huvitava arhitektuuriga ajaloohõngulised korterid ja majad.

Foto: Markus Sein

Läänemaa kinnisvaraturul on sarnaselt muu Eestiga peatunud kiire hinnatõus ning pakkumiste hulk on viimaste kuude jooksul hakanud kasvama. Varajasemad kuu-kolme pikkused müügiperioodid on veninud poole aastani ja isegi pikemaks. Siin on oma põhjus huviliste kindlustundes, mis on madal ning üha rohkem on „ootame-vaatame“ põhimõtet. Reeglina peetakse kinnisvara kolmeks põhikriteeriumiks asukohta, asukohta ja veel korra asukohta, siis praegu asendatakse antud sõnad tihti pigem hinnaga. Üsna kõrgehinnalise laenuraha tõttu jäävad turuosalised eelistama pigem madalamahinnalisi varasid, mis võimaldab likviidsuse püsimist prognoosida, mistõttu läheb kaubaks vara, mis on laenuvõimekuse vaatest kättesaadav. Muidugi tuleb ette ka emotsioonioste ning kallima kinnisvara müüke, kuid sellist hoogu nagu näiteks poolteist-kaks aastat tagasi, sellel segmendil enam sees ei ole.

Prognoose vaadates võib arvata, et meid ootab ees vaikne talv, ilma suurema tehinguaktiivsuse kasvu või languseta. Kokkuvõtteks saab öelda, et keegi ei tea meist täpselt, kui keeruliseks majanduslik olukord muutub, aga selge on, et tehingute arv päris nulli ei lähe. Inimestel on elamispindu jätkuvalt vaja müüa ja osta.

Annely Sermat

Karja Kinnisvara OÜ