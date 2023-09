Provintsiteatri päev: suured võidud läksid Saaremaale, Hiiumaale ja ka Haapsallu

image-411044" src="https://online.le.ee/wp-content/uploads/2023/09/haapsalu-teatristuudio-kiikhobu_andra-14.jpg" alt="" width="1920" height="1280" /> Haapsalu teatristuudio tuli provintsiteatri päeval välja tuliuue lavastusega „Minu kiikhobu” ja noppis sellega laureaaditiitli. Foto: Andra Kirna[/caption]

Viie maakonna harrastustruppide kokkusaamisel „Provintsiteatri päev” laupäeval ja pühapäeval Haapsalu kultuurikeskuses võitis peapreemia Thule teater Saaremaalt.

Laureaatideks kuulutati Haapsalu teatristuudio ja Hiiu Naaditeater. Haapsalu See teatri näitleja Tiina Leesik sai eripreemia.

Publikus istudes võis taas kord tõdeda, et asjaarmastajana teatrit teha on ikka paganama tänamatu ettevõtmine. Esietendusel oma kodukandis on elevust palju, aga kaugemale sõites oled tundmatu tegija ja publiku poolehoiu saavutamiseks peab sul päristeatri lõhn juures olema.

