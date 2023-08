5 juuksehooldustoodet, mis peaksid kodus olema

Ilusad, tugevad ja läikivad juuksed iga päev. See kõlab võimatu eesmärgina, kuid väikese vaeva ja kvaliteetsete toodetega saad nautida terveid ja täiuslikke juukseid. Millised on siis need juuksehooldusvahendid, mis on sinu kodus hädavajalikud?

Šampoon ja juuksepalsam – lahutamatu paar

Esimene samm ilusate juuste suunas on valida õiged puhastusvahendid. Selleks vajate šampooni. Šampoon tuleks valida vastavalt teie peanaha seisundile. Kui teil on rasvane nahk ja peate iga päev juukseid pesema, siis on soovitatav valida igapäevaseks kasutamiseks mõeldud šampoon. KlipShopi eksperdid ütlevad, et kui teie peanahk kipub kuivama või kõõma tekkima, siis peaksite otsima selleks sobiva šampooni. Šampooniga ei lõpe juuste pesemine. Selleks, et muuta juuksed läikivaks, tuleb kasutada juuksepalsamit.

Juuksemask äratab juuksed taas ellu

Sa peaksid kasutama juuksemaski vähemalt kord nädalas ja ideaalis vähemalt iga paari päeva tagant. Seda juuksehooldusvahendit kantakse tavaliselt niisketele juustele, mis on juba pestud. Juuksemaski jäetakse pähe veidi kauem kui palsamit ja see on paksema tekstuuriga. Kodus võid kasutada isegi mitut erineva toimega maski, näiteks värvi kaitsvat ja taastavat maski. Juuksemaskidel on juustele tugevam mõju. Need sobivad eriti hästi taaselustamiseks, sära lisamiseks ja niiskustasakaalu taastamiseks.

Juukseõli peaks olema igas kodus

Juukseõli on väga mitmekülgne ja mugav juuksehooldustoode. Seda saab kasutada nii kuivade kui ka märgade juuste puhul. Juukseõli on üsna õline toode, mis on rikastatud vitamiinide ja toimeainetega ning ühe kasutuskorra jaoks piisab vaid mõnest tilgast. Soovitav on valida juukseõli vastavalt sellele, millisele juuksetüübile see on mõeldud. Kuigi õli võib kasutada iga päev, ei tohiks seda kanda juuksejuurte lähedale, sest see võib põhjustada kiiremat rasu tekkimist.

Väga tähtis ka kuumakaitse

Juukseid tuleb kaitsta keskkonna kahjulike mõjude eest. See ei ole ainult saasteained, tolm ja nii edasi. Palju kahjustusi tekitab ka kuumus, mis tekib föönitamisel, sirgendamisel või muul viisil kuumade vahenditega juuste kujundamisel, ja muidugi päikesekiirgus. Juukseid saab kuumuse eest kaitsta spetsiaalse kuumakaitsega. See on tavaliselt sprei, mis katab juuksed nähtamatu kaitsekilega, et vältida kuumusest põhjustatud kuivamist, lõhenenud otsi jms.

Korrektne hooldus

Nii et ilusate juuste saavutamiseks peate investeerima mõnda kosmeetikatootesse. Kui võtate iga päev vähemalt 5 minutit oma väärtuslikust ajast, et oma juukseid hellitada või kaitsta neid keskkonna kahjulike mõjude eest, saate vältida pikemas perspektiivis tekkivaid probleeme ja paljusid kulutusi kallites ilusalongides.