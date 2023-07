Lääne Elu paberleht laupäeval, 8. juulil

Ahli muinaskalme ei väsi üllatamast

Teist nädalat uurivad arheoloogid Haapsalu külje all asuvat Ahli kivikalmet, mida esimest korda kaevati 37 aastat tagasi. Kaevamisi juhatava arheoloogi Heikki Pautsi sõnul on tänavu arheoloogide põhitöö Ahlis 1986. aasta kaevamistel kokku kuhjatud mullahunnikute läbi sõelumine. Ja juba on mullahunnikutest leitud ligi paarsada leidu.

Saueaugu teatritalu valmistub esietenduseks

Saueaugu teatritalus käivad Priit Põldma „Kotka tee taeva all“ proovid. See on lugu igatsusest kauguse, avaruse ja vabaduse järele ning jäljest, mille ühe inimese igatsus teistesse jätab. Lavastus lõpetab Saueaugu teatritalu kirjandusloolise triloogia.

Maailm katuselaastudel

Lasteraamatukogus saab sellel suvel näha, mida tegi lätlane vanade katuselaastudega. Ei teinud lõket, kunsti hoopis. Pinnulistelt pilbastelt kaevad vaatajat Susnirk, Tirilimpsakas, professor Vihvervänts, Töllu Tsips ja teised Krääbumaa tegelinskid.