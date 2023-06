Online kasiinodel on oma ajalugu

Veel enne, kui hakkasid tekkima esimesed online kasiinod, olid nende eelkäijad eksisteerinud palju sajandeid. Nende sajandite jooksul koguneti tubadesse ja ruumidesse kus sai seltskonnaga mängida erinevaid kaardimänge ja veeretada palju täringuid. Siinses artiklis vaatame kasiino mängude kujunemise lugu ja mõtiskleme uute suundumuste üle.

Kui tänapäeval on laialdaselt levinud online kasiinod seetõttu, et neid on lihtne ja mugav kodust lahkumata mängida, siis näiteks live kasiino mängud on võimalus siiski reaalajas ka teistega koos mängida. Üks turvalise ja usaldusväärse kasiino näide Eesti hasartmängu turul on Posido. Nende veebileht vastab olulistele kriteeriumitele, mida tuleb silmas pidada turvalist online kasiinot otsides. Kuid heidame nüüd pilgu üldisele ajaloole, et kuidas sellised põnevad mängukeskkonnad üldse välja kujunenud on.

Foto:Pixabay

Algus ulatub varajasse aega

Üheks osaks inimkonna ajaloost on alati olnud ka hasartmängud. Hiinlasi peetakse kaardimängude leiutajaks, mis jäi kuskile Tangi dünastia tegutsemise perioodi. Samas roomlased ja kreeklased nautisid juba iidsetel aegadel täringumänge. Isegi kui me teame mängude eelkäijaid, siis päris raske on kindlaks teha, et millal selle juurde panustamine tekkis. Kaasaegsete kasiinomängude lugu võis saada alguse Itaaliast 17. sajandil.

Kas oled kuulnud õnnemängust „biribi“? See on esimene Itaalias populaarseks saanud kasiino mäng. Tolle mängu mõte oli teha panus ühe täringu veeretamise tulemuse peale. Just see mäng levis kiiresti Euroopa üleselt ja tekkisid mitmed erinevad variatsioonid. Huvitav fakt on ka see, et „biribi’st“ on alguse saanud tänapäeval tuntud ruleti mäng.

Esmakordselt hakati ruletti mängima Prantsusmaal 18. sajandil. See kujunes kiiresti lemmik ajaviiteks jõuka eliidi seas. Pärast seda kui ruleti mäng jõudis Ameerika Ühendriikidesse, kasvas selle populaarsus 1800. aastate keskel toimunud California kullapalaviku ajal oluliselt suuremaks.

Esile kerkisid kaardimängud

Kui rulett on üks esimestest kasiino mängudest, mida tänapäeval teatakse, siis möödus vaid pool sajandit, kui esile kerkisid kaardimängud. Kaardimängud on kasiinomängude kujunemise loo lahutamatuks osaks, sest pokkerile eelnesid paljud kaardimängud. Mitmete variatsioonide hulgast võime leida Saksamaalt pärit Pochen mängu, Prantsusmaal levinud Poque mängu ja pärslased nautisid As-Nas mängu. Mõnevõrra hiljem leiutati 20. sajandi keskpaigas Texas hold ’em. Samal ajal kui pokker muutus järjest populaarsemaks hakati ka teisi kaardimänge nagu craps, blackjack ja baccarat üha rohkem mängima.

Mänguautomaadid ja kasiino tööstus

Tõeliselt tööstuslikuks sai kasiino tööstus 20. sajandi vahetumisel. Seda põhjustas suures osas see, et tekkisid esimesed mänguautomaadid. Charles Fey, kes oli San Franciscos tegutsev mehaanik, leiutas 1895. aastal esimese mänguautomaadi. Fey loodud masinat tunti Liberty Bell’i nime all. Sellel oli kolm pöörlevat rullikut ja kui mängija sai sobivad sümbolid kokku, siis autasustamise jaoks oli masinal olemas vastav väljamakse mehhanism. Liberty Bell muutus koheselt hitiks ja selle leiutanud mees Fey asus tootma järgmiseid masinaid, mida oli võimalik paigutada salongidesse ja baaridesse üle kogu linna.

Ja jõuamegi digiajastusse

Kuna tehnoloogia on arenenud niivõrd kiiresti, siis just see on põhjus, miks suudeti Fey omanäoline mehaaniline mänguautomaat ümber tõsta digitaalsesse veebikeskkonda, kus see tänapäeval on kättesaadav ühe puutega mobiilirakendusena. Ja seda on saadud mängida ülemaailmselt vähem kui 100 aastat. Nüüd on võimalik mängida peaaegu kõiki kasiino mänge erinevatel online kasiinode veebisaitidel. Olemas on võimalus ka üle veebi koos teistega reaalajas mängida. Edasimüüjad on enamasti need, kes korraldavad otseülekandeid.

Isegi vahetult enne ja nüüdseks pärast pandeemiat on online kasiinod muutunud populaarsemaks kui traditsioonilised kasiinod. Lisaks traditsioonilistele mängudele võimaldavad tänapäeva nutiseadmed orienteeruda raamatukogu laadsel hulgal erinevaid mänge proovides ja katsetades, leides kiiresti üles just need, mis mängijale kõige rohkem meeldima hakkavad.

Tehnoloogia kiire areng innustab ka kaasaegseid kasiinomängude tootjaid mänge edasi arendama ja järjest uusi versioone tootma. Olulisim on tagada igale mängijale turvaline ja usaldusväärne hasartmängu kogemus.

„Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!”