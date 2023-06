Lääne Elu paberleht laupäeval, 10. juunil

Rado – Haapsalu parim restoran

Haapsalu peatänava ääres asuv restoran Rado on esimene söögikoht, mis linnale Michelin Guide’i tunnustuse toonud. Rado omaniku Triinu Tapperi sõnul nad oma Haapsalu restoraniga Michelini restoranigiidide nimekirja pääseda ei lootnud. „Ütleme nii, et kui saime teada, et Haapsalu Rado nimekirja läheb, siis mina ikka kilkasin küll,“ ütles Tapper.

Valgete Ööde festival toob Haapsallu romantilise suvemuusika

Järgmisel nädalal täitub linn romantilise suvemuusikaga – sellise atmosfääri toob Haapsallu Valgete Ööde festival. Neljapäeval algav ja pühapäeval lõppev Valgete Ööde festival tähendab kümmet eriilmelist kontserti, mis sobituvad ühtseks tervikuks. „Märksõna on kvaliteet,” ütles festivali produtsent Tuuli Metsoja. „Suve õhkõrn õhustik.”

Et homsed uudised lugemata ei jääks, telli Lääne Elu siit!