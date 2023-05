Lihula noorte jalgpallinädalal mängis 160 vutisõpra

Möödunud nädal oli Lihula noorte jalgpallurite päralt. Kui põhisündmused algasid nädalavahetusel, siis pall lükati veerema juba kesknädalal.

Kolmapäeval kohtusid Lihula gümnaasiumi staadionil ajaloolises sõprusmängus Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi ja Pärnu JK Vaprus U9-U10 vanuseklassi mängijad. Eriliseks tegi mängu fakt, et noorte pärnakate treeneriks on hetkel põlvevigastust raviv, 61 Premium Liiga mängu mänginud ja neis hetkel kuus väravat löönud tippjalgpallur Virgo Vallik. Just Lõuna-Läänemaa JK-s on ta oma sporditeed alustanud. Noor treener tõi oma kasvatajaklubi vastu üksteist pisikest vaprakest.

Lapsed pidasid huvitava ja pingelise kohtumise. On ju kaheksa-üheksa aastaste sport just see rõõmu ja lusti saamise koht. Seda mõlema võistkonna mängijad ka kaasaelajatele pakkusid ja ise mängust ka said.

