Aiamaja aitab kaasa lapse kiirele arengule

Kas mäletad neid aegu, kui mängisid oma naabruskonna sõpradega koduaia aiamaja kaitsva katuse all kuni pimedani välja? Võib-olla mäletad lapsepõlvest just seda sõpra, kellel oli päris oma aiamaja? Võimalus omada laste aiamaja tekitas lapsepõlves kindlasti rõõmu ja elevust nagu ei miski muu.

Suvemaja koduaias oleva aiamaja kasutamise võimalused on lõputud. Soojustatud aiamajad loovad laste jaoks keskkonna, kus mugavalt mängimine on võimalik ka varakevadel ja hilissügisel. Eesti pehmet kliimat arvestades võib klaasist aiamaja olla laste jaoks kasutusel kui aastaringne aiamaja. Ainult terrassiga suvemaja sellist luksust ei võimalda.

Lapsevanematena soovime oma lastele pakkuda parimat. Aiamaja ehitus ei ole keeruline ja selleks pole kohalikust omavalitsusest ehitusluba vaja hankida. Soodsad aiamajad loovad lastele aga selliseid eeliseid, mille peale esmapilgul isegi ei tuleks. CNC freesimine võimaldab lisada aiamajale ka unikaalsed elemendid muutes selle lapse jaoks veelgi erilisemaks.

Seega suvemajad, kus on aias olemas ka klaasist või puidust aiamaja, on lapse arengu seisukohast ideaalne. Vaatame lähemalt, millised on peamised eelised, mida kogevad lapsed, kelle lapsepõlve osaks on olnud ka aiamajad.

Õues mängimine on tervislik ja nauditav

Kuuleme tihti, et lapsed ei liigu piisavalt ja viibivad liiga vähe aega õues. Lihtne on öelda, et lapsed peaksid veetma rohkem aega nutiseadmetest eemal, kuid palju keerulisem on julgustada neid värske õhu kätte minema. Aiamaja ehitamine koduaeda on üks võimalus lapsi ekraanide tagant ja toast õue meelitada.

Värske õhk parandab meeleolu ja tugevdab organismi vastupanuvõimet haigustele. Lehtlad ja aiamajad annavad lapsele päikese käes mängimise võimaluse ja tagavad sellega organismi D-vitamiiniga varustamise, mis omakorda tähendab tugevamaid luid ja vähem kroonilisi haigusi.

Lisaks aitab füüsiline aktiivsus ja õues mängimine hoida kehakaalu normaalsel tasemel. Lastele õue soojustatud aiamaja ehitamine on seega nende tugeva tervise alus, mis võib tulevikus ära hoida paljusid vähese liikumise ja rasvumisega seotud haigusi.

Kuidas aiamaja parandab laste füüsilist ja kognitiivset arengut

Õues viibimine võimaldab lastel ümbritsevat maailma paremini tundma õppida ja aitab kaasa nende kognitiivsele arengule. Aias olles ja aiamaju mängimiseks kasutades saavad lapsed mitmesuguseid sensoorseid kogemusi, kui nad tunnevad uusi lõhnu, tajuvad erinevaid temperatuure, kuulevad erinevaid helisid ja on oma silmaga tunnistajaks aastaaegade muutumisele.

Lisaks sellele saab laps aiamaja nautida mitmesugustes ilmastikutingimustes, sealhulgas vihmas, päikeses või isegi külmemate temperatuuride puhul. “Väljas sajab vihma” ei ole enam kunagi vabandus õuest tuppa tulemiseks, sest klaasist aiamaja saab kasutada iga ilmaga.

Mängimisel on lapse arengus ainulaadne roll. Mänge kavandades ja õues arendavaid mänguasju kasutades arendavad nad loovust. Loovus on aga tervise ja õnne oluline komponent ning põhioskus. Aiamajad on suurepärane keskkond vabaks ja fantaasiarikkaks mängimiseks ja aiamaja on koht, mida lapsed saavad nimetada enda omaks, sest nad teevad siin ise otsuseid ja tunnevad end vabalt.

Aiamaja on koht, kus mängida kodu, tulnukaid või muuta maja lossiks, piraadilaevaks või kohvikuks. Aiamaja muutub kui tühjaks lõuendiks, kus hakkab tööle lapse kujutlusvõime. Mängu kaudu uurivad lapsed ümbritsevat maailma, õpivad teistega läbi saama, harjutavad reeglite koostamist ja täitmist ning parandavad probleemide lahendamise oskusi.

Kuidas laste aiamajad arendavad sotsiaalseid oskusi ja parandavad und

Sõpradega mängude korraldamine nõuab koostööd. Lapsed peavad otsustama, kelle mängu mängitakse, kes millises rollis on, millised on reeglid ja kuidas nendes kokku leppida. Lapse sotsiaalsed oskused arenevad läbi põnevuse. Laps õpib kaaslastega arvestama, teisi aitama, võtma endale erinevaid rolle. Mängides omandab laps vajalikud sotsiaalsed oskused, mis aitavad tal koolis toime tulla.

Füüsilised tegevused laste aiamajas ja õues kulutavad laste energiat. Pärast energilist mängupäeva on neil vähem probleeme uinumisega ja neil on lihtsam kujundada harjumus kindlal kellaajal magama minna. Piisav uni tagab lapse eakohase arengu ja tervise.

Lisaks suurendavad aiamajad laste vastutustunnet. Tavaliselt arutavad vanem ja laps läbi ohutusreeglid ja lepivad need omavahel kokku. Kui lapsele meeldib aiamaja ja ta soovib selles edasi mängida, järgib ta tähelepanelikult neid reegleid. Laps võib siiski mängides põnevusse sattuda ja mõne kokkuleppe unustada. See annab vanemale võimaluse arutada ohutusreeglite mittejärgimise võimalikke tagajärgi.

Aiamaja õpetab mänguasju ja aeda korras hoima

Lase lapsed õue ja anna neile piisavalt isiklikku ruumi. Mängimine õues annab tiivad nende kujutlusvõimele, aitab arendada lihaseid ja probleemide lahendamise oskusi, võimaldab neil luua ühenduse loodusega ja julgustab neid kasvatama oma uudishimu.

Lisaks julgustab aiamaja omamine lapsi võtma teatud vastutust, hoides, hooldades ja korraldades mänguasju nende kontrollitavas keskkonnas. Teine eelis on see, et kodus on selle võrra vähem esemeid ja vähem mänguasju, mille koristamise pärast muretseda. Vajadusel võib aiamaja koristamisel appi tulla aiakuur, kuhu laps õpib oma asju liigutama. Aiamaja kuuriga võiks siiski üldiselt jääda lapsevanemate poolt kontrollitavaks keskkonnaks.

Laps õpib väärtustama ka loodust ja oma koduaega. Aias veedetud aeg õpetab lapsele, et koduaed ei püsi korras iseenesest, vaid vajab pidevalt hoolt. Kasvõi muru hooldamine nõuab inimeste aega ja pingutust, sest isegi Stihl muruniiduk või parim murutraktor ei püga muru iseseisvalt.

Aiamaja ei ole “lihtsalt järjekordne mänguasi”. Kingid sellega oma lapsele väärtusliku koha, mis aitab kaasa tema nii füüsilises kui ka vaimses arengus. Aiamaja pakub lastele lõputut rõõmu ning teenib neid aastaid, sest nad saavad seda pidada oma väikseks privaatseks kohaks suures maailmas isegi veel teismeeas.