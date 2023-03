Käterätikute kohevus ja pehmus – siin pole muud saladust kui õige hooldus

Mis saladus muudab näiteks hotellis kasutatavad käterätikud nii pehmeks? Lõppude lõpuks on isegi naabri vannitoas rippuvad käterätikud palju pehmemad kui Sinu omad! Kui internetist või füüsilisest kauplusest ostetud rätikud on hea kvaliteediga ja neid kasutatakse ettenähtud otstarbel (rannarätik vee ääres lõõgastumiseks, saunarätik saunamõnude nautimiseks jne), peaks põhjus peituma selle tekstiilitoote hoolduses. Kui Sa ei järgi rätiku etiketil olevaid hooldusjuhiseid (või pole isegi vaevunud neid lugema), on naiivne oodata, et isegi kõige kvaliteetsem toode püsiks taevalikult pehme.

Esimene käteräti pesu on väga oluline

Kas Sinu äsja ostetud vannirätikud rändavad otse kappi, ja vajadusel võtad Sa need sealt lihtsalt välja ja hakkad kasutama? Paistab, et Sa oled ühe olulise töö vahele jätnud! Uued rätikud tuleb enne kasutamist läbi pesta (ühe korra asemel võib seda isegi kaks-kolm korda teha), vastavalt etiketil olevatele soovitustele ning ilma pesupehmendajata. See pole vajalik mitte ainult hügieeni jaoks. See on ka oluline tingimus, et rätikud püsiksid pehmed ja imaksid tõhusalt niiskust, teisisõnu selleks, et nad korralikult oma funktsiooni täidaksid.

Käterätikuid tuleks pesta vähemalt korra nädalas

Rätikute pesemise sagedus sõltub nende kasutamise sagedusest, nende otstarbest (näiteks köögirätikuid pestakse tavaliselt sagedamini) ja muidugi Sinu isiklikust suhtumisest hügieeni. On inimesi, kes hea meelega peseksid rätikuid (kui nad seda juba ei tee) iga kord, kui nad sinna käsi pühivad.

Kui Sa pole täielik puhtusefanaatik, soovid loodusressursse (ja muidugi ka oma raha) mõistlikult kasutada ning mõistad, et kanga eluiga sõltub ka pesemise sagedusest, piisab täiesti sellest, kui Sa pesed käterätikuid vähemalt korra nädalas.

Kasuta pesupehmendajat mõõdukalt

Liiga palju ei ole alati hea, eks ole? See reegel kehtib kindlasti ka käterätikute pesemisel kasutatava pehmendaja kohta. Liiga palju pesupehmendajat võib teha karuteene: käterätik imab halvemini niiskust ja pikema aja jooksul kahjustab see kangast.

Võimalusel kuivata käterätikuid väljas

Kui ilmaolud lubavad ja Sul on võimalus paigutada kuivatusrest õue, lase oma rätikutel värske õhu käes tuulduda. Ära neid siiski liiga kauaks päikese kätte kuivama jäta, sest nii võib kangas kaotada oma pehmuse. Kui Sa võtad aega, et rätikuid pärast kuivatamist korralikult raputada, saad nautida nende kohevust.

Muidugi, kui Sul on rätikuid vaja nii kiiresti kui võimalik, või kui ilm ei sobi õues kuivatamiseks, võid kasutada ka kuivatit. Sellega tasub aga samuti piiri pidada. Vältida tuleks väga kõrgeid temperatuure, samuti ei tasu rätikuid liiga kaua kuivatis hoida. Vale kuivatamine võib põhjustab karedust, värvi tuhmumist ja valgete rätikute hallikaks tõmbumist.

Ja veel üks väike saladus: tennisepalli trikk töötab rätikutega samamoodi nagu kohevate riietega. Kui viskad paar tennisepalli koos käterätikutega kuivatisse, jäävad rätikud kohevamaks ja pehmemaks.

Mida tasub käterätikute ja nende õige hoolduse kohta veel teada?

Kui pesemiseks kasutatav vesi on kare ja lubjarikas, vali pesuvahendid, mis sisaldavad kangast pehmendavaid komponente.

Uued puuvillased rätikud võivad pärast esimesi pesukordi kasutamisel kehale kangakiude jätta.

Mikrokiudrätikuid tuleks pesta muudest riietest ja tekstiilidest eraldi, sest need võtavad tolmu ja ebemeid kergesti külge.

Käterätikute pesemisel ei tohiks kasutada valgendajaid ega muid keemilisi plekieemaldajaid.

Käterätik on üks olulisemaid isiklikke hügieenitarbeid

Lapsi hügieeni teemadel harides tasub rõhutada käterätiku kui ühe kõige sagedamini kasutatava isikliku hügieenitarbe tähtsust. Seda tekstiilitoodet ei tohiks laenata ega teistega jagada, isegi mitte oma perega. Igal pereliikmel peaks olema täiesti oma käterätik. Loomulikult peaks vannitoas rippuma ka just külalistele mõeldud käterätik.