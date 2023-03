Kuidas üritust korraldada?

Ürituste korraldajad peavad suvel kindlasti korraldama vähemalt ühe väliürituse. Väljas olles on palju rohkem ruumi, mida ära kasutada, aga ka rohkem ruumi ja inimesi, mida on vaja juhtida. Mõelda tuleb ka välise ürituse korraldamiseks vajalikele vahenditele, mida võib mugavalt soetada Tonro.ee veebilehelt. Siin on sulle 5 näpunäidet tagamaks, et üritus kulgeks alati plaanipäraselt.

Ilm

Kõige ilmsem küsimus, mis tekib, kui korraldad väliüritust on: “Mis saab, kui sajab vihma?” Kuigi sa ei suuda ilma täpselt ennustada, võid valmistuda ootamatusteks. Mõtle välja varuplaan ja osta näiteks välitelk, kus inimesed saaksid vajadusel peavarju. Vali koht, kus on olemas varjualune või metsaga kaetud ala või võta ise külalistele kaasa vihmajoped.

Külaliste teavitamine

Veendu, et sinu külalised tunneksid end väliüritusel mugavalt. Saada vajadusel teateid, et anda külalistele teada, kas neil on midagi kaasa vaja võtta: vesi, päikesekaitsekreem, suupisted, vihmavarjud, midagi, mida selga panna, supelkostüüm jne. Mõtle igale võimalikule asjale, mida võib üritusel vaja minna.

Valmisolek hädaolukordadeks

Väliüritusel võib kõike juhtuda. Hädaabikontakt on igal sündmusel kohustuslik, kuid mõtle ka pisiasjadele, nagu putukahammustused, päikesepõletused, verevalumid või kerge dehüdratsioon. Veendu, et sul oleks käepärast hädaabikomplekt täiendava päikesekreemi, putukatõrjevahendi, desinfitseerimisvahendite ja täiendavate veepudelitega.

Mürakontroll

See, et sinu üritus toimub õues, ei tähenda, et võid olla võimalikult valjuhäälne. Uuri oma valitud asukohas kohalikust omavalitsusest reeglite kohta: kui kaua võid üritust pidada ja kui lärmakas on lubatud olla. Kõik asukohad ei ole võrdsed, sest isegi mõnel metsal, veeäärsel alal ja pargil võivad olla spetsiaalsed kaitsealad, kus ei ole lubatud teatud tegevusi ega valju ootamatuid helisid.

Ära jäta jälgi

Kus iganes otsustad oma väliürituse korraldada, veendu, et sa ei jätaks jälgi. Isegi kui korraldad üritust avalikus ruumis, oled korraldajana vastutav selle eest, et pärast ürituse lõppu jääks kõik puhtaks. See on sinu idee tuua inimesed sellele üritusele, seega on ka sinu kohustus tagada, et pärast sündmuse lõppu ei jääks sellest maha jälgi.