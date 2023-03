Mis on kauni naha ja tugevate juuste saladus?

Tugevad küüned, juuksed ja kaunis ning särav nahk vajab toitu kui ka õiget hooldust. Paljuski saame kätte enda toidulaualt, kuid defitsiidi puhul on võimalik keha turgutada spetsiaalsete vitamiinide ja mineraalainetega. Kõigele sellele lisaks tagab kauni ilu nii hea uni, piisav kogus vett kui ka õiged hooldusvõtted. Mida teha selleks, et hoida enda ilu?

Foto: Pixabay

Kollageen on sinu ilu vundament

Kollageen on vajalik proteiin, mida leidub nii nahas, lihastes kui ka luudes. Kindlasti pole see uudiseks, et kollageeni sisaldus hakkab vananedes vähenema ja selleks, et meie nahk oleks elastne, nooruslik, küüned tugevad, vajame kollageeni. Kollageen pole aga ainus niiöelda iluvitamiin, mida vajame. Kauni naha jaoks on vaja veel ka elastiini ja keratiini. Juustele ja küüntele on hea ka biotiin. Olemas on palju erinevaid vitamiine, mis aitavad kaasa kauni ilu saavutamisele. Miks just aga valida kollageen?

Kollageen on vananemisvastase toimega, aitab muuta naha elastsemaks ja nooruslikumaks.

Kollageen taastab juuste ja küünte tugevuse ja paneb kiharad särama.

Toetab lihaseid ja liigeseid.

Hoia oma ilu ja leia erinevad vitamiinid juustele ja nahale Kaup24 tootevalikust.

Regulaarne ja õige hooldus

Nii nahk kui ka juuksed vajavad korraliku hooldust. Rutiin ja õiged võtted tagavad selle, et meie nahk ja juuksed oleksid niisutatud. Seetõttu tasub lisaks toidulisanditele ka vaadata üle enda igapäevased ilurutiinid ja selleks kasutatavad tooted. Vajadusel soovitame konsulteerida oma juuksuri ja kosmeetikuga, kes aitab otsustada, milliste koostisosadega hooldusvahendeid võiksid kasutada.

Nahahoolduse ABC

Nahahoolduse A&O on korralik puhastus ja niisutus. Väldi meigiga magama minekut, enne voodisse heitmist tuleks korralikult nägu puhastada. Kui sa kannad iga päev meiki, siis soovitame nahka puhastada kaks korda enne kui liigud järgmiste sammude poole. Kui sa ei kanna meiki, puhasta nägu korralikult kasutades ka näopiima, -geeli või -vahtu. Väldi meigi salvrätikute kasutamist, sest nendega ei saa nägu korralikult puhastada.

Teiseks sammuks on korralik niisutamine. Niisutus sõltub nii aastaajast kui ka vanusest. Siinkohal võid kasutada kas lihtsalt niisutavat kreemi või lisaks sellele ka mõnda seerumit või näoõli vastavalt vajadustele. Kord nädalas on hea ka oma näonahka koorida ning seda turgutada toitva näomaskiga.

Õige juuksehooldus

Juuksed vajavad samuti korralikku niisutust ja toitmist. Vali enda juuste tüübile vastavad tooted ja pese juukseid paar korda nädalas. Kasuta kindlasti pärast shampooni palsamit. Kord nädalas võid teha ka niisutava juuksemaski. Pärast pesu kuivata õrnalt oma juukseid rätikuga ja lase võimaluse korral neil ise kuivada. Üleliigne kuumtöötlus muudab juuksed kuivaks.

Kui juuste kuivatamine või sirgendamine on vältimatu, siis veendu, et tagad põhjaliku niisutuse vähemalt kord nädalas ja kasutad enne kuumtöötlust selleks mõeldud tooteid.