Keskmine autoomanik peseb sõidukit vaid kaks korda aastas

Suvi on lõppemas ning puhkuse rännakute kilomeetrid asenduvad igapäevaste linnasõitudega. Auto, mis on olnud truu kaaslane kruusa-, metsa-, ranna- ja maanteedel, peab samuti suvetolmu velgedelt pühkima. Kui keskmiselt pestakse igapäevasõitudeks kasutusel olevat sõidukit vaid kaks korda aastas, soovitavad eksperdid põhjalikuma pesu kõrval vähemalt kord kuus sõidukeid puhastada.

„Eestis on autojuhte, kes pesevad autot kahjuks vaid kaks korda aastas. Kord peale talvehooaega ja taas peale suvehooaja lõppu,“ selgitas Circle K autopesu kategooriajuht Jan Osa. Ka Jazz Pesulate turundusjuht Tanel Tark nentis, et suvepuhkuste lõpus on pesulates näha suuremat sagimist, kuid suurem vajadus autopesule tekib sügise lõpus, novembris.

Automaatpesula annab võimaluse läbida auto puhastuskuur sõidukist lahkumata, kasutades aega puhkuseks, muusika kuulamiseks või kiirete tööülesannete täitmiseks. Autode selvepesula kogub aga järjest rohkem populaarsust nende autoomanike seas, kes soovivad ise käed külge lüüa ning on seni koduaias oma autot pesnud. Circle K autopesu kategooriajuht lisas, et autopesu võetakse enamasti ette kas vajaduspõhiselt, kui tõesti enam puhastust edasi ei anna lükata, või siis, kui ilmastikuolude paranemisel nähakse sõiduki puhastamiseks vajadust. „Ometigi vajab iga sõiduk sõltumata hooajast järjepidevat hoolt, et säiliks nii sõiduki hea välimus ning ei tekiks kahjustusi välispindadele,“ sõnas Osa.

Suvised „rõõmud“ – putukad, linnukaka, õietolm ja puuvaik.

Suvel on sõidukite üheks ohtlikumaks mustuseallikaks surnud putukad ning lindude väljaheited, mis võivad tihtilugu olla happelised ja kahjustada sõiduki värvpinda. Selleks, et happelist linnukakat või surnuid putukaid eemaldada, on kindlasti vaja eraldi leotus- ja pesuvahendeid. Circle K autopesu kategooriajuht ütles, et Circle K automaatpesulates on pesu eelleotus koos pesuainega seadistatud hooajaliselt nii, et suvisel ajal eemaldatakse selle käigus putukate jäänused.

Jazz Selvepesulates on samuti võimalik valida erinevate pesuprogrammide vahel leotusest kuni loputuseni, kus vastavalt programmile lisatakse survepüstolist ette antavale veele professionaalseid ja spetsiaalseid lisaaineid.

Suvehooajal on murekohaks ka õietolm ja puuvaik, mida on pea kõige keerulisem sõidukilt eemaldada. „Õietolm, eriti kevaditi kase õitsedes, on autoomaniku tõeline peavalu. Ilmselt on pea kõik kogenud hommikuid, mil avastad, et sõiduk on kattunud üleni kollase tolmuga,“ sõnas Circle K autopesu kategooriajuht. Samasugust peavalu tekitab ka puuvaik, mida tavaliste pesuvahenditega on pea võimatu eemaldada ning selleks tasub kindlasti kiiremas korras autopesulasse suunduda.

Iluprotseduurid ja varjatud ohud

Autopesu juures on lisaks mustuse eemaldamisele oluline ka hooldus ning ära ei tohiks ka unustada sõiduki vahatamist. Nii Circle K automaat- kui Jazz Selvepesulate programmid sisaldavad vaha. „Sõiduki vahatamist ei pea kartma, kuna just vaha lisamine hoiab sõiduki kauem puhtamana ja annab värvkattele kaitsekihi,“ sõnas Jan Osa.

Selvepesulate programmide hulgas on valikus ka vahuhari, millega saab tõrksama mustuse auto pinnalt paremini lahti pesta. Jazz Pesulate turundusjuht Tanel Tark ütles, et kindel reegel on, et vahuharja kasutatakse vaid peale auto survepesuriga pesemist, kui kõik abrasiivne ja lahtine mustus on maha pestud. „Kui auto on määrdunud ja liivane ning hakatakse autot pesema vahuharjaga, siis võib juhtuda, et auto pinnale hõõrutakse sisse kriime ja tekitatakse värvikahjustusi. Seega tuleks vahuharja seisukord üle kontrollida enne kasutusele võtmist ja vajadusel survepesuriga enne kasutamist puhtaks pesta. Ka ei tohiks vahuharja kasutada kuivalt. Selvepesula vahuharja kasutamisel tuleb alati tööle lülitada ka pesuprogramm, mille käigus suunatakse pumpadest harjast läbi pesuks vajalikku vahtu,“ rääkis Tanel Tark.

Kodus, automaat- või selvepesulas?

Kindel on, et autopesu võiks ette võtta tihemini kui vaid kaks korda aastas. „Auto korrashoiu nimel tuleks autot pesta aga vähemalt üks kord, ideaalis kaks korda kuus, et tagada auto hea välimus ning minimeerida võimalusi, et mustuse tõttu võiksid tekkida sõidukile kahjustused,“ lausus Circle K autopesu kategooriajuht Jan Osa.

Nii Jan Osa kui Tanel Tark nentisid, et kuigi kodune voolikuga pesu on parem, kui kuude viisi pesu puudumine, siis pesulate kasutamine annab enamasti siiski parema tulemuse, kuna seal on kasutusel vajalikud pesuained, mis eemaldavad ka raske mustuse. Koduse survepesu puhul peab kindlasti jälgima, et survepesuri surve ei oleks liialt tugev ja ei kahjustaks sõiduki värvi. Survepesuri rõhk ei tohiks ületada 80-90 bari, pesulates on see enamasti 70-80 bari vahel,“ selgitab Circle K autopesu kategooriajuht.

„Selvepesula on mugav võimalus automanikele, kes soovivad igapäevaselt ja soodsalt oma autot ise puhtana hoida. Kvaliteetsed pesuained ja kaasaegne, avar ja ka puhas pesukeskkond on kõik selleks, et autot saaks pesta võimalikult puhtaks,“ selgitas Jazz Pesulate turundusjuht Tanel Tark.

Automaatpesula võimaldab nii kiiret loputust kui korralikku superpesu. „Circle K automaatpesulates ei pea autoomanik ise pead murdma, kuidas eemaldada putukad, lindude happelised väljaheited või muu mustus, kuna kohandame oma pesuprogramme ja kasutatavaid pesuaineid vastavalt aastaajale,“ lisas Circle K autopesu kategooriajuht Jan Osa. Teenus on küll pisut kallim, ent protseduur on mugav ja tulemuseks on alati säravpuhas ja läikiv auto.

Automaat- või selvepesula kasutamist tasuks kodus auto pesemisele eelistada ka seetõttu, et nii võid kindel olla, et sa ei saasta keskkonda. Pestes autot koduõues või tänaval, sadestub mustus põhjavette ning tekitab keskkonnale seeläbi probleeme. Pesulates on kasutusel tõhusad, turvalised ja keskkonnasõbralikud pesuvahendid ning pesulad on ühendatud liiva- ja õlipüüduritega, mis ei lase liival ja mürkidel kanalisatsiooni suunduda.

Hinnavõrdlus

Jazz Selvepesula: olenevalt pesu programmist annab üks žetoon pesuaega 40 – 75 sekundit, auto pesemiseks kulub ~4 – 7 minutit. Ühe žetooni hind on 0,5 €. Jazz Pesulate valikus on käsipesu-, masinpesu- ja selvepesula teenus.

Circle K: olenevalt programmist hind 12.50 € extra kaardiga/14.71 € (Lihtnepesu – leotus, harjapesu, kuivatus) kuni 19.85 € extra kaardiga/23.36 € (Super hooajapesu – hooajaline lisaleotus, püsivaha kaitse, leotus, harjapesu, altpesu, küljekarbipesu, rattapesu, poleerimine, rehviläige, vihmavaha, kuivatus). Auto pesuprotsessiks kuluv aeg olenevalt sõiduki suurusest on ~12 – 18 minutit.