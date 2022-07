Suur autopidu vallutas Haapsalu

Pärast kaheaastast vaheaega oli Haapsalu vanalinn nädalavahetusel Ameerika autode päralt ja vast remonditud Posti tänav sai oma tuleristsed.

„Üldjoontes läks kõik hästi,” võttis Ameerika autode kokkutuleku peakorraldaja Karol Kikkas nädalavahetusel toimunud autopeo kokku.

American Beauty Car Show on Haapsalus toimunud 20 korda ja aastatega on suurem osa asju paika loksunud. Kõige suurem elamus tänavusel festivalil oli Kikkase sõnul laupäevaõhtune peaesineja, bluusi ja rokki viljelev laulja ja kitarrist Samantha Fish USAst. „Me polnud teda kunagi live’is näinud, aga meile ta väga meeldis,” ütles Kikkas. Ta lisas, et ka külastajate tagasiside lauljatarile oli positiivne ja paljud otsisid juba, kuhu Fishi järgmisena kuulama saab minna.

Nagu ikka, olid kõige uhkemad autod sätitud lossihoovi väljanäitusele. Sel aastal katsid enam kui sada näituseautot ära terve sajandi. Vanim näituseauto oli Rootsist saabunud 1923. aasta Ford T, uusimad eksemplarid olid aga sellest sajandist.

