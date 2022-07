Juba reedel muutub Haapsalu väikeseks ameerikalikuks linnakeseks

Sel nädalavahetusel muutub Haapsalu väikeseks ameerikalikuks linnakeseks, kuhu kogunevad silmailu pakkuvad ja mõnusa mootorimürinaga ameeriklased. Toimuma saab American Beauty Car Show, mille raames on autonäitus, kokkutulek, paraadsõit läbi linna, kiirendusvõistlus ning lisaks mitmesugused erinevad bändid meilt ja mujalt.

Kahel esimesel päeval on piiskopilinnuses autonäitus, kus saab näha ilusaid ja põnevaid näituseeksponaate, mida hindab zürii range pilk ja oma lemmiku saab valida ka publik. Ilusate autode nägemine ei piirdu vaid lossihooviga, neid saab näha igalpool lossihoovi ümbruses ehk kokkutuleku alas ja mujalgi linnas ringi kruiisimas. Näitusel näeb klassikalisi „laevu”, sport- ja muskelautosid, hot rod`e, custom`eid, kastikaid ja muud põnevat. Näituseautod on tulemas Eestist, Soomest, Rootsist, Lätist ja Leedust. Lisaks on näitusel väljas V8 mootoriga mootorrattad ja custom jalgrattad.

Reedene peaesineja on USA rokkbänd Ugly Kid Joe. Ugly Kid Joe kõige tuntumad lood on „Everything About You” ja „Cats in the Cradle”, mis peaks tuttavad olema igale rokisõbrale. „Bänd pidi Eestisse tulema juba 2020. aastal kuid Covidi tõttu on nende esinemine kaks aastat edasi lükkunud,” ütles peakorraldaja Karol Kikkas. „Ugly Kid Joe on väga heas lavalises vormis, rokisõbrad ei pea pettuma.” Bänd annab Haapsalus oma Euroopa turnee eelviimase kontserdi. Enne Ugly Kid Joe`d saab laval näha kodumaist Wiiraltit ja Americanat viljelevat punti Smokestack Lightning`ut Saksamaalt.

Laupäeva päeval tutvustatakse lossihoovis Margus Pildi ja Lauri Tõnspoja juhtimisel näituseautosid. Õhtupoolikul on auhinnatseremoonia, kus selguvad parimad autod kaheksas eri kategoorias, publiku lemmik ja antakse üle eriauhinnad.

Laupäeval astuvad lavale rockabilly bändid Rockin` Lady and Her Rivertown Boys, Boogie Company ja The Hillbilly Moon Explosion (CH). Laupäevane peaesineja on noor karismaatiline bluusi ja rocki viljelev laulja-kitarrist Samantha Fish USA-st. Õhtu lõpetab afterparty Kuursaalis, kus keerutab vinüüle DJ Peter Bear ja silmailu pakuvad burleskitarid Affinity Starr ja Titi De Sweetie.

Pühapäeval toimub traditsiooniline autode rongkäik läbi linna Kiltsi lennuväljale ja kiirendusvõistlus. Kiirendusvõistlus on samuti väga omanäoline kuna osalevad ainult ameerika päritolu sõidukid. Lisaks saab kiirendusvõistlusel näha show’d tegemas reaktiivmootoriga koolibussi, mis tuleb selleks spetsiaalselt kohale Saksamaalt. Ka koolibussi tulek on Haapsallu kaks aastat edasi lükkunud.

Ürituse ajal 15.-17.juulil on Haapsalu vanalinn tavaliiklusele suletud. Karja tänava ja Kalda tänava ristmikust pääseb edasi vaid ameerika päritolu autodega. Palume muud päritolu sõidukitega tulijatel sellega arvestada.

American Beauty Car Show toimub sel aastal 20-ndat korda. 2020 ja 2021 jäi üritus Covidi tõttu ära, kõik 2020-2021 üritusele ostetud piletid kehtivad 2022 üritusel.