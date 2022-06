Mänguautomaatide saladused

Mänguautomaat on masin, millel on kolm või enam rullikut erinevate sümbolitega. Kui vajutad nuppu või hooba, pöörlevad rullid ja nendel olevad sümbolid moodustavad erinevaid kombinatsioone. Kui pildid on mängijale tasulisel real – siis saab mängija tasu. Aägivad teile sellest ja muust huvitavast internetikasiino teabest Kiirkasiino eksperdid.

Tänapäeval jagunevad mänguautomaadid vastavalt rullide arvule, auhinnaliinidele, erinevate boonusmängude ja jackpotide olemasolule. Igal kuul ilmub uusi huvitavate mängudega mänge juhtivatelt tootjatelt, turg täieneb pidevalt.

Näiteks mänguautomaatide saladused peituvad panuse kahekordistamise ja auhinnamängu nüanssides.

Mänguautomaadi proovimiseks leiate selle lihtsalt otsingust, kasutades päringu tüüpi: “mänguautomaadid ilma registreerimiseta ahv” – ja kohe on olemas nimekiri saitidest, mis pakuvad soovitud masinate tasuta demoversioone.

Mänguautomaadi lühike ajalugu

Charles Faye leiutas mänguautomaadi 1887. aastal – sarnaseid masinaid oli ka enne teda, kuid just Faye’i mehhanism tegi ta väga populaarseks. Temalt pärinevad kõik kaasaegsed mänguautomaadid. Liberty Bellil oli viis sümbolit: hobuserauad, ruudud, kellad, pikatähed ja südamed. Kaasaegsed tootjad pakuvad tingimata ühte või mitut klassikalist mänguautomaati, millel on kolm rullikut ja kirjeldatud sümbolid.

Ajal, mil mänguautomaadid olid keelatud, tulid masinad närimiskummi väljastavate seadmete kujul. Seetõttu olid nende rullikutel puuviljade kujutised: ploomid, apelsinid, kirsid jne. Siit ongi pärit “puuviljamasinad”. Kaasaegsed maasika mänguautomaadid on oma sümbolid pärinud nendest aegadest.

Videopesa leiutati 1976. aastal Fortune Co. Mängul oli 19-tolline Sony ekraan. See masin sai Las Vegase kasiinodes üsna populaarseks ja 1978. aastal ostis selle tehnoloogia IGT.

Kust alustada mänguautomaadi mängimist

Mänguautomaadi valimisel tuleks otsustada selle tüübi üle. Kolme rullikuga klassikalised mänguautomaadid on lihtsa skeemi alusel kogunenud auhindu, kuid neid on keerulisem premeerida. Neil on vähem sümboleid ja võidukombinatsioone tekib harvemini. Kuid tasu suurus on võrreldes panuse suurusega üsna suur. Kolmerulilised mänguautomaadid pakuvad sageli suuri mitmetasandilisi jackpoteid.

Viie rulliku mänguautomaadid on nüüd kõige levinumad hasartmängude maailmas, näiteks salajane mänguautomaat “Garage”, et kasutaja saab valida osalejate arvu – mäng on pühendatud nõukogude garaaž. Suur hulk teemasid saab valida mängu igale maitsele – egiptuse, fantaasia, detektiivi jne.

Mänguautomaatidel on kas vähe või palju võiduliinid või ei ole üldse võiduliinid. Kõiki kasutajaid meelitab:

suured jackpotid;

erinevaid boonusmänge;

Võimalus pidevalt võita auhindu mängu käigus.

Mänguautomaadi volatiilsus

Enne mänguautomaadi valimist peaks teadma tema volatiilsuse kohta – kõik omadused on kirjutatud uudisteportaalide ülevaadetes. Volatiilsusega teenindusajad võivad olla erinevad, madala volatiilsusega mänguautomaatide mängimise saladus on see, et auhinnad langevad sageli ja väikeste portsjonite kaupa.

Kõrge volatiilsusega mänguautomaadid premeerivad harvaesinevaid, kuid suuri rahasummasid. Näiteks võite leida mänguautomaate soovi korral mängida maasika mänguautomaati. Need on tüüpilised kõrge volatiilsusega masinad.

Mõlemat tüüpi masinad nõuavad oma strateegiat. Eriti oluline on teada, kuidas kasutada oma pangakontot (mängukontot) väga volatiilsetel masinatel. Neil võivad olla pikad kaotusseeriad ja mängijal peab olema oma kontol piisavalt raha, et oodata võitu.

Näiteks on mänguautomaadid Garage, Crazy Monkey ja Fruit Cocktail. Üheksakümnendatel aastatel ja enne hasartmängude keelustamist olid need masinad kõige populaarsemad SRÜs. Nad on endiselt kuulsad oma huvitava mitmetasandiliste boonusmängude süsteemi ja suurte võitude tõenäosuse poolest.

Millest alustada võitnud strateegiat? Arvutades mängu kõige põhilisemaid punkte. Kes ja kuidas mängu läheb. Kuidas voor lõpeb. Mis on plaanitud antud juhul ja mis on plaanitud antud juhul. Kuidas parandada tagasihoidlikke tulemusi (kui need osutuvad tagasihoidlikuks). Ja kuidas varjata meie kaotust (kui me kaotame). Lühidalt öeldes vajame täielikku plaani – koos ajakavaga, mis sisaldab kõiki meie vastaste peamisi tegevusi. Ilma selle plaanita – mitte kuhugi. Me ei võida ilma plaanita. Mitte kunagi, mitte kunagi. Noh, kui meil ei ole õnne. Jah, see on haruldane asi.

Õnn tuleb ellu juhuslikult kõige ettearvamatumates olukordades. Aga õnne ei saa arvutada. Selle käitumine on puhtalt juhuse küsimus. Ja kõik muu on korras. Kuidas vastane tunneb, kui ta võtab veel kolm kaarti. Ja kuidas ta tunneb end, kui ta võtab vaid kaks kaarti. Kuidas me tunneme. Ja kuidas me reageerime tema tegevusele. Kõik, absoluutselt kõik peab olema arvutatud ja võimaluse korral kirja pandud. Siis on meil õnne. Või ebaõnne, seal on “fifti-fifti-fifti-fifti”. Selles mõttes, et kirjutage või ärge kirjutage, aga… mäng on mäng.