Mida peaksid teadma tasuta spinnide boonuse kohta

Neile, kes on online kasiinode maailmas uustulnukad ja vajavad veidi rohkem selgitusi, toome siinkohal täpsemalt välja selle, mis on tasuta keerutuste boonused ja kuidas need aitavad parandada online kasiinos mängimise kogemust.

Mis täpselt on tasuta spinnide boonused?

Tasuta keerutus on üks võimalus slotimängu rullikuid keerutada ilma selle eest maksmata. Kui mängid slotimängu, ei võeta tasuta keerutuse väärtuses summat sinu saldolt maha kui klõpsad keerutamise nupul. Tasuta keerutus mängitakse tavaliselt väikseimal mündisummal, aga ka maksimaalse arvuga võiduliinidel. Tasuta spinnide boonused sobivad suurepäraselt mängude testimiseks ja online kasiinos mängimise kogemuse saamiseks.

Kampaania tasuta keerutuste boonused

Tasuta keerutuste boonus on tavaliselt online kasiino jaoks viis oma teenust reklaamida. Näiteks kampaaniana pakutav tasuta spinni boonuse annab tavaliselt kasiino ise kas boonuskoodiga või lihtsalt pakkudes mängimiseks sulle reklaamitud slotikat. Mõlemad meetodid annavad mängijale teatud hulga tasuta keerutusi, ilma nende eest maksmata.

Uute mängijate tasuta keerutused

Tavaliselt antakse tasuta keerutuste boonuseid online kasiino uutele mängijatele. Enamik online kasiinosid seob tasuta keerutuste boonused esimese sissemaksega ja tervitusboonustega ning saad need oma kontole peale esimest sissemakset. Nii teavad kasiinod, et oled tõsine klient ja jääd ilmselt mängima ka peale tasuta spinnide ära kasutamist.

Tasuta keerutuste boonused ka mobiilile

Veebikasiinod võimaldavad nüüd mängijatel mängida slotikaid erinevates seadmetes alates lauaarvutitest kuni tahvelarvutite ja nutitelefonideni. Sama lugu on ka tasuta keerutuste boonustega. Kõik boonused, mida sulle slotikates antakse on saadaval ka online kasiino mobiiliversioonis.

Panustamise nõuded

Panustamise nõue on väike konks, mis kaasneb koos tasuta keerutus boonuste paljude eelistega ja mida iga mängija peaks teadma. Tasuta keerutused ei maksa sulle raha ja võidud lisatakse sinu kontole ning see võib olla online kasiinodele üsna kulukas lõbu. Kui sulle antakse näiteks 50 tasuta keerutust ja võidad sellega kiiresti 300 eurot ja seejärel lahkud kasiinost, ei ole online kasiino oma eesmärki tasuta spinnide pakkumisega täitnud.

Selle eesmärgi saavutamiseks on enamik online kasiinosid tasuta keerutustele lisanud panustamise nõuded, mis tähendab, et enne raha kontolt välja võtmist pead mitu korda täiendavalt võidetud summaga mängima. Näiteks kui võidad tasuta keerutustega 20 eurot ja panustamise nõue on võidetud summale 10 korda, tähendab see seda, et pead jätkama 20 euroga mängimist kuni oled 200 euro väärtuses slotikaid keerutanud. Mõned kasiinod annavad selle nõude täitmiseks ka teatud piiratud aja.

Need panustamise nõuded võivad varieeruda vahemikus 0x kuni 50x. Võimaluse korral vali madalamad panustamise tingimused, sest see on kõige soodsam võimalus võitudega lahkumiseks.

Kokkuvõtlikult online kasiinode tasuta spinnidest

Tasuta spinnide boonused on vaieldamatult parim viis kasiinos mängude proovimiseks. Need on ka hea põhjus online kasiinos konto omamiseks, sest erinevad kasiinod pakuvad uute mängude tutvustamiseks tihti tasuta keerutusi. Harvadel juhtudel pole mõnel online kasiinol isegi panustamise nõudeid ja see võimaldab saadud võidud oma pangakontole kohe välja võtta. Tavaliselt peab siiski arvestama teatud panustamise nõuetega enne kui võidud muutuvad vabalt kasutatavateks rahalisteks vahenditeks.