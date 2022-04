Galerii: HÕFF tõi koletised Haapsalu kultuurimajja

Malle-Liisa Raigla fotod

Reede õhtul avati Haapsalus Baltikumi suurim õudus- ja fantaasiafilmide festival (HÕFF). Kultuurimaja ümbrus oli melu täis juba enne festivali algust – soovijatele tegid meigikooli õpilased horror-teemalist grimmi ja avati veripunane vaip koos fotoseinaga, mille ääres sai end pildistada.

Kokku on 1. maini kestva festivali kavas ligemale 30 pikka õudus-, ulme- ja põnevusfilmi ning mitu lühifilmide kogumikku, sealhulgas uutest Eesti filmidest koosnev „Õudne Eesti”. Esimest korda jõuab vaatajate ette Mart Sanderi verivärske õuduskriminull „Kuues saladus”.

Festivali fookuses on Sahhawoodi ehk maailma külmapooluse Jakuutia eksootiline filmikunst. Avatakse jakuudi fotograafi Aleksei Vassiljevi näitus piltidest, mille eest ta võitis 2021. aastal maailma pressifoto konkursil fotolugude esimese preemia.

Kummardusena Ukrainale on kavas Oleh Sentsovi film „Ninasarvik”, mille levi kodumaal katkestas sõda, Ukrainast pärit põgenikel on kõigile seanssidele prii sissepääs ja festivali lõpetab Ukraina toetusoksjon, kus müüakse Eestis vändatud filmidega seotud eksklusiivseid esemeid, mille on välja pannud siinsed filmitegijad ja -stuudiod.

Ürituste kavas on Marju Kõivupuu loengu „Loksperile! Naised luuaga, mehed sõnnikuhargiga”, vestlusringid Eesti ulmest ja legendaarsest raamatusarjast „Mirabilia”, aga ka õudusfilmide minevikust, olevikust ja tulevikust: „Miks pole õudusfilm enam õudne?”. 35 aastat pärast telelavastuse „Džuudopoisid” väljatulekut kohtuvad publikuga teose autor Janno Põldma, lavastaja Ivo Eensalu ja peaosatäitjad Sander Jaanus ning Märt Visnapuu. 50. sünnipäeva tähistab onu Horror ehk festivali juht Helmut Jänes.

Välja antakse Euroopa lühikeste fantaasiafilmide konkursi auhind Hõbedane Méliès, parima ulmefilmi auhind Navigaator Pirx ja parima Eesti žanrifilmi auhind.

Esimest korda on kasutusel uus publikut kaasav veebiplatvorm, mille on välja töötanud iduettevõte Votemo ja mille abil saab filmidele vahetult kaasa elada, jagada oma emotsioone või esitada autoritele küsimusi.

HÕFF on Balti riikide suurim žanrifilmide festival, mis tähistab tänavu 17. sünnipäeva.