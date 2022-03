Õiged madratsid teevad inimesed õnnelikuks

Igaüks meist unistab sügavast ja magusast unest. Samuti on väga oluline tunda end pärast ärkamist rõõmsana ja õnnelikuna. Askona tervisliku une eksperdid on kindlad, et tervislik uni annab inimestele rahulolu, oluline on vaid seda õigesti teha. Üks tingimus on mugav voodi, õigemini õiged madratsid. Nendest räägime veidi hiljem, aga praegu veidi unehügieenist.

Uni, nagu paljud inimeste tervisega seotud asjad, oleneb väga palju inimesest endast. Kui magate piisavalt ja tunnete end rõõmsana ning kui suudate pikka aega aktiivsust säilitada, ei pea midagi muutma. Vastasel juhul peaks oma unehügieeni kohandama. Analüüsige magamajäämise hetke.

Tegelikult valivad inimesed magamiseks erinevaid asendeid. Mis asendis sa magad? Saladus on selles, et see poos võimaldab kehal lõõgastuda. Kuid mitte kõik poosid pole võrdselt tervislikud. Oletame, et selili poos on parem probleemse selgrooga inimestele ja kõhuli – seedimishäirete korral. Madratsid aitavad oluliselt uinumisele kaasa ja mõjutavad tervist. Nagu teate, parandavad õiged madratsid, vastavalt õigele jäikuse astmele terviseprobleeme. Oluline on vaid ennast lähemalt tunda ning teha õige magamisasendi ja hea madratsi valik.

Unehügieen koosneb paljudest nüanssidest ja mitte viimasel kohal ei ole neist voodi. Askona tervisliku une eksperdid tuletavad meelde, et voodi algab selliste toodete valikust nagu madratsid. Askona madratsid loodi, võttes arvesse paljusid unekvaliteeti mõjutavaid tegureid. Need on tehtud nii, et uni laeb positiivse energiaga ja teeb meid õnnelikumaks. Soovitame enne selle toote ostmist seda mõnda aega sihipäraselt proovida. See tähendab pikali heitmist ja kui jääd magama, siis ei suuda üles äratada sind keegi. Mõistame, et Askona madratsitel magamine on magusa une saladus…

Madratsid on omadustelt väga erinevad, nii et ärge kiirustage valikuga. Kuulake oma keha ja see ütleb teile, kuidas unest maksimum võtta.