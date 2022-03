Lõbusad toidud, mille grillimise peale sa pole veel mõelnud

Ilmade soojenemisega koos on grillihooaeg taas kätte jõudmas ja loomulikult on taas menüüs grillitud liha, hot dogid, burgerid ja grillitud köögiviljad. Aga kui see on kõik, mida sa sel kevadel ja suvel taas grillid, jääd sa ilma paljust põnevast.

Enne kui grillid taas aiapidudel oma olulisuse saavutavad, vaatame üle mõned uued ideed grillimiseks. Kombineeri need ebatavalised ideed järgmisel toiduvalmistamisel koos oma klassikaliste, kuid kindlasti ülimalt maitsvate grilli roogadega.

Pitsa

Parim Itaalia pitsa valmib kiiresti ülikuumades ahjudes. Ei kõla päriselt nagu grillimine? Aga kui sul on suletava kaanega Kamado grill on pitsa valmistamine grilliga lihtne. Alustuseks venita pitsatainas õhukeseks ja aseta lahtisele õlitatud grillile. Grilli kõrge kuumusega, kuni põhi on kergelt pruunikas. Pööra seejärel pitsapõhi ümber ja lisa kiiresti valitud lisandid. Seejärel sulge kaas, alanda kuumust ja grilli 2-3 minutit või kuni juust on sulanud ja pitsapõhi läbi küpsenud.

Caesari salat

Suvise sooja ja grillitud Caeseari salati versiooni saamiseks lõika salatipea neljaks viiluks, pintselda servad õliga ja grilli umbes 2 minutit keskmisel või kõrgel kuumusel või seni, kuni salatil on grillimisjäljed. Nirista peale salatikaste, raputa peale peekonit ja värsket parmesani juustu ning serveeri oma pidulistele soojalt.

Nachod

Grillitud nachod valmistatakse õues koosviibimiseks. Tee alumiiniumpannile sellel valmiva köögivilja vokiroa sisse veidi ruumi ja täida nacho laastudega, mis on kaetud sinu lemmik lisanditega. Soovitatav on kasutada juustu, jalapeno pipart, tükeldatud tomateid ja veise- või kalkunihakkliha. Grilli keskmisel või kõrgel kuumusel, kuni juust sulab ning serveeri salsa ja hapukoorega.

Juust

Grillimine mõjub maagiliselt kõvadele juustudele (näiteks Gruyere juust), mis säilitavad oma välise kuju ja saavad sooja ja vedela sisemuse. Grilli selliste juustude paksud viilud keskmisel kuumusel, kuni need on kergelt pruunid, seejärel pööra ümber ja korda protsessi juustuviilu teisel küljel. Lisa juust tacodele või röstitud köögiviljadele ja nirista peale kaste, et saada mõnus ja soe suvine salat.

Koogid

Muuda igav poest ostetud kook gurmee toiduks pannes koogitükid kiiresti grillile, mis on keskmisel või kõrgel kuumusel, kuni kook muutub kergelt kuldseks ja röstituks. Serveeri soojalt jäätise või puuviljakastmega. Unikaalse grillmagustoidu saamiseks võib koogitükid ka kuubikuteks lõigata ja vardasse lisada koos virsikute või maasikatega.

Avokaado

Aseta poolitatud ja kivideta avokaadod viljaliha pool allpool õlitatud grillile, mis on kõrgel kuumusel. Grilli 5-7 minutit või seni, kuni avokaadole ilmuvad grillimise jäljed. Lõika viljaliha köögivilja burgeritele või hot dogidele või kasuta seda eriti suitsuse guacamole valmistamiseks.

Banaanid

Lõika terved koorimata banaanid pikuti pooleks. Koor aitab banaanidel oma kuju hoida. Aseta lõikepool allapoole grillile ja küpseta, kuni ilmuvad grillimise jooned, seejärel keera ümber ja grilli teiselt poolt veel 2-3 minutit.

Virsikud

Virsikute ja grillimise kombinatsioon on ideaalne. Poolita virsikud ja eemalda kivid, seejärel grilli lõikepool allpool puhtal õlitatud restil 1-2 minutit madalal kuumusel. Serveeri soojalt koos jäätisega.

Need on ainult mõned lõbusad näited grillimisest, mis ergutab maitsemeeli ja tekitab seltskonnas kindlasti elevust. Lastes fantaasial lennata on võimalik värskelt ja tervislikult grillida praktiliselt kõiki puu- ja köögivilju.