Robotniidukitel on kallis maine. Juttude järgi võib jääda mulje, et selle soetamine enamikele peredele ei sobi, sest see pole taskukohane. Kuigi selline väide võis robotniidukite algusaastatel tõele vastata, ei pea see enam paika. Mururobotite populaarsuse suurenedes on hinnad iga aasta järjest väikesemad.

Sellegipoolest ei saa robotniidukeid odavateks nimetada. Robotmuruniidukid on jätkuvalt kallimad kui enamik manuaalseid muruniidukeid. Küll aga on olemas mitmeid viise, mille abil on võimalik robotniidukiga kaasnevaid kulusid vähendada.

Vali robotniiduk, mis on teie aia suurusele vastav

Tänapäeval on turul mitmeid erinevaid robotniidukeid paljudelt erinevatelt tootjatelt. Enamikel firmadel on valikus väga erinevaid mudeleid erinevate omaduste ja funktsioonidega. Samuti on saadaval masinaid, mis on mõeldud erineva suurusega aedade jaoks.

Robotniidukid, mis on mõeldud niitma eriti suuri aedu võivad kallid olla. Samas võivad masinad, mis on mõeldud niitma alla 600m2 suurusi aedu olla üllatavalt taskukohased. Selleks, et robotniiduki soetamisega kaasnevaid kulusid vähendada, tuleb valida enda aiaga kõige paremini sobiv robotniiduk.

Kui valida masin, mis on mõeldud töötama väikesema suurusega aias, on robot juba iseenesest soodsam. Taskukohasemaid roboteid klassikaliste muruniidukitega võrreldes võite saada üllatuse osaliseks – hinnavahe ei pruugigi olla nii suur, kui esialgu arvasite.

Selleks, et robotniiduk hea oleks, ei ole sel vaja GPSi

Võib jääda mulje, et robotniiduk on hea vaid siis, kui sel on targad süsteemid ja GPS. Kui otsite taskukohast robotniidukit, tuleb teil välja mõelda endale kõige olulisemad roboti funktsioonid. Ehk ei ole teie robotil vaja kõiki võimalikke peensusi, mis mõnede masinatega kaasa tulevad. Kui valite roboti, mis lõikab vaid hästi muru, hoiate raha kokku.

Õnneks on enamik kaasaegseid robotniidukeid muru niitmises väga osavad. Tänu robotniidukile jääb teie aed pärast pügamist koguni ilusam kui siis, kui seda klassikalise muruniidukiga teha.

Robotid on muru niitmises paremad seetõttu, et need teevad oma tööd tihti. Iga kord, kui robotniiduk tööle hakkab, lõikab see muru vähehaaval. Samas käib masin pügamas regulaarselt ning väikeste ajavahemike tagant. Tänu sellele näeb aed alati värskelt niidetud välja. Lisaks sellele tegeleb robot multšimisega. See kukutav lõigatud rohuotsad tagasi maha, mis omakorda varustab aeda toitainetega, muutes selle rohelisemaks ja tervemaks.

Kuna robotniidukid teevad oma tööd juba niigi hästi, siis tasuks üle mõelda, kas teil tõesti on vaja kõige uuemaid tarku funktsioone, GPSi või Bluetoothi.

Reklaamides õhutatakse palju robotniidukite nutikaid funktsioone. Kallimaid roboteid on võimalik juhtida nutitelefonist ja tahvelarvutist. Samuti rõhutakse tihti GPS-funktsiooni olemasolu. See tähendab, et niidukit on võimalik navigeerida ka näiteks töölt või restoranist. Tänu GPSile on võimalik roboti tähelepanu erinevatele aia piirkondadele suunata, kui soovite, et mõni koht aias eriti hoolikalt niidetud saaks.

Kuigi kõik need funktsioonid lihtsustavad teie elu kindlasti veelgi, ei tee need masinat soodsamaks. Kui soovite leida odavat niidukit, peate taolistest lisafunktsioonidest loobuma. Samuti oleks tore sõprade ees sellise kaugjuhtimise võimalusega uhkeldada. Tänapäevased robotid võivad olla väga võimekad ning kui teie robot suudab kaugelt käsklusi järgida, ongi põhjust uhkust tunda.

Siiski on robotniiduki parim omadus see, et masin teeb teie eest ise töö ära, ilma et peaksite ise lillegi liigutama. See säästab teil aiatoimetustele kuluvat aega ning võimaldab seda kulutada mõnusamatele tegemistele, näiteks pere või sõpradega aja veetmisele.

Kui kaalute taskukohase robotniiduki ostmist, peaksite otsima masinat, mis on hea oma põhifunktsioonide täitmisel. Sel võivad küll puududa peenemad fnuktsioonid nagu GPS ja seotus nutitelefoniga, kuid kui see teeb oma tööd hästi, siis ongi masina põhiline ülesanne täidetud.

Arvestage, et robotniiduk on investeering

Pidage meeles, et robotniiduk võib esialgu küll kulukas olla, kuid pikas perspektiivis võib selle maksumus olla palju väikesem kui klassikalise muruniiduki oma.

Robotniidukid on lihtsad masinad ning nende remondi- ja hoolduskulud eon madalad. Erinevalt manuaalsetest muruniidukitest, ei ole roboteid tarvis igal aastal professionaalselt hooldada. Kuna klassikalisi niidukeid on vaja aasta-aastalt mehhaaniku juurde ülevaatlusele viia, läheb see lõpuks kalliks maksma.

Samuti on klassikalistele niidukitele vaja osta kütust. See ei ole aga odav lõbu. Kütuse ostmine lisab niiduki jooksvatele kulutustele suure summa. Robotniidukid töötavad akutoitel, mida nad laadimisjaamast vajadusel laadimas käivad. Kuigi see võtab elektrit, on see kokkuvõttes odavam, kui kütuse otsmine.

Mõned turul olevad manuaalsed muruniidukid töötavad samuti elektritoitega. Kuna robotniidukid kasutavad tänu oma tehnoloogiale lõikamiseks vähem võimsust, vajavad nad laadimiseks ka palju vähem elektrit kui manuaalsed elektrilised muruniidukid.

Manuaalsed elektrilised muruniidukid kasutavad rohkem võimsust seetõttu, et need teevad oma tööd kiiresti. Enamik inimesi niidavad oma aeda korra nädala või kahe jooksul. Seetõttu peavad manuaalsed masinad ka suurema võimsusega töötama. Kuna robotniidukid töötavad aga tihti, võivad need endale lubada väikesema võimsusega töötamist.

Te peate kasutama vähem väetist

Kui soetate endale robotniiduki, peate kasutama vähem umbrohutõrjet, väetist ja muruseemneid. Kuna robotniidukid on mõeldud tihti niitma, väetavad nad samal ajal ka muru. Masinad niidavad igal töökorral vaid muru otsi. Lõigatud otsad kukuvad rohu sisse ning neid pole oma suuruse tõttu näha.

Needsamad väikesed murulibled väetavad aga aeda edasi. Tänu nendele saab rohi toitained tagasi, et kasvada tagasi ilusama ja rohelisemana.

Robotniidukitel on veel üks eelis. Kui robotniiduk muru otstest ära lõikab, kasvab see varsti tagasi. See ei kehti aga umbrohu kohta. Erinevalt murust ei suuda niidetud umbrohi pärast lõikamist tagasi kasvada. Seades roboti lõikamiskõrguseks näiteks 2cm, tagate koos rohuotstega ka umbrohu eemaldamise.

Lisaks väetisele ja umbrohutõrjele kulub aiaomanikel iga aasta rlisaraha ka muruseemnetele. Tihtipeale võib rohtu tekkida kiilaid lappe, kust vaatab muru asemel vastu muld. Levinud lahendus selliste laikude vastu on muruseemned ja väetis.

Kuna robotniiduk hoiab muru ühtlase ja lühikesena, ei teki umbrohul kasvuvõimalust. See tähendab, et rohi levitab oma seemneid iseseisvalt ning muru ühtlustab mullalaigud automaatselt. Tänu sellele näeb muru välja erkroheline ning terve.

Robotniiduki soetamine võib esialgu tunduda suure väljaminekuna. Robotit tuleks aga pigem investeeringuna vaadelda. Kuigi esialgselt võivad robotniidukiga kaasneda mitmed väljeminekud, on masin pikas perspektiivis mitmeti soodsam kui klassikaline muruniiduk.

Lisaks sellele muutuvad robotniidukite hinnad iga aasta taskukohasemaks. Nende populaarsus suureneb ning järjest enamad aiaomanikud otsustavad oma manuaalse muruniiduki roboti vastu vahetada. See on aga täiesti õigustatud otsus.

Et kulusid vähendada, tuleb valida oma aia suurusele vastav robotmuruniiduk. Samuti tuleks järele mõelda, kas hinda tõstvaid lisafunktsioone on robotil ilmtingimata tarvis. Kui mõtelda enne roboti soetamist välja, mida täpselt masinast ootate, leiate ka roboti, mis just teile õige on. Alati ei pruugigi tarvis olla kõikide peensustega masinat. Kui robot muru niitmises aega on ning teile selle arvelt aega juurde annab, ongi robotniiduk oma eesmärgi täitnud.