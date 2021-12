Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu tutvustamine: Posti tn 41, Haapsalu linn

Haapsalu linna veebilehel (www.haapsalu.ee) on avalikustatud ajavahemikul 20.12.2021–3.01.2022 detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu Posti tn 41 kinnistule.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse Posti tn 41 krundi detailplaneeringuga määratud heakorra ja liikluskorralduslikke tingimusi. Seoses Posti tänava ning Posti tn 41, 41a ning Tallinna mnt 1 esise parkla rekonstrueerimisprojektidega muutub parkimiskorraldus munitsipaalomandisse kuuluval Posti tänaval ning Tallinna mnt 1 kinnistul. Projekteerimistingimustega kinnitatakse, et seoses muudatustega säilib Posti tn 41 kinnistul võimalus kasutada avalikuks kasutamiseks mõeldud parkimiskohti ning detailplaneeringus ette nähtud parkimisvõimalus on tagatud ja ehitusõigus täies mahus realiseeritav.

Avalikustamise perioodil on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee.

Haapsalu linnavalitsus