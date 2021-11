Advendikalender lastele pühade-eelseks kingituseks

Advendikalendrid on saanud lahutamatuks pühade osaks, seda eriti laste seas. See pakub enne jõulude kättejõudmist rõõmu ja põnevust igasse päeva. Advendikalender lastele on ideaalseks pühade-eelseks kingituseks, mis toob palju üllatusi ja emotsioone. Advendikalendrid on küll peamiselt saanud laste lemmikuks, kuid tegelikult võib neid leida ka täiskasvanutele, näiteks teevad enda advendikalendreid ka mitmed erinevad kosmeetika brändid, peites iga aknakese taha väikese kosmeetika toote. Milliseid advendikalendreid võib leida poelettidelt? Kellele on advendikalendrid mõeldud? Vastame alljärgnevalt nendele ja teistele küsimustele, mis inimestel on sellega seoses tekkinud.

Advendikalendreid on mitmesuguseid

Advendikalendrid on alguse saanud Saksamaalt, mil selleks kasutati tavalisi kalendreid ja igal päeval alates 1. detsembrist kuni 24. detsembrini süüdati küünal. Aja möödudes on advendikalendrite vorm muutunud: kõige levinumad kalendrid on sellised, kust iga aknakese tagant leiab maiuse, kuid on ka neid, kuhu on lisatud teisigi üllatusi. Advendikalender lastele võib sisaldada lisaks maiustustele näiteks mänguasju: LEGO on toonud turule erinevate fantaasia tegelaste advendikalendrid, nende seast leiab Star Warsi, Harry Potteri, Marveli Tasujate jt advendikalendrid.

Enamjaolt ostetakse advendikalender poest, kuid tegelikult on võimalik see ka ise valmistada ja enda lastele sellega rõõmu pakkuda. Valmista ise advendikalender ja üllata enda lapsi erinevate üllatustega. Ise tehtud advendikalender võib olla ka kodukaunistuseks, seda eriti, kui leiad lahendusi põnevateks jõulukaunistusteks. Selleks kasuta kodus olevad sokid, karbid jms vahendid ära, meisterda neist üks tore ja üllatusi pakkuv advendikalender lastele. Las enda loovusel lennata!

Kui sul ei ole aega ise meisterdada, siis rohkes valikus laste advendikalendrid leiad poelettidelt. Ükskõik millise variandi valid, laste advendikalender valmistab igal juhul palju rõõmu ja pakub põnevust!

Advendikalendrid ei ole mõeldud vaid lastele

Kui enamjaolt ostetakse advendikalendreid lastele, siis tegelikult võid sa selle soetada ka enda lemmikloomale, naisele, mehele või mõnele täiskasvanud sõbrale. Naiste seas on levinud erinevad kalendrid, mis on kokku pandud kosmeetika brändide või teiste moesektori ettevõtete poolt. Nendest aknakestest võib leida väikestes anumates huulepulkasid, kreeme, parfüüme jms põnevat. Sellised advendikalendrid on ka kõrgema hinnaga kui traditsioonilised kalendrid, mille aknakese tagant leiab šokolaadi või mõne muu maiuse. Nende hinnad algavad umbes paarikümnest eurost ja võivad ulatuda sadade eurodeni välja.

Jõuluaeg on kogu pere aeg, seega ära unusta ka enda lemmiklooma! Loomapoodidest leiab lemmikutele mõeldud kalendreid, näiteks koerte advendikalendrist leiab maiuseid, mida premeerimiseks pakkuda igal päeval. Üllata ka enda tuttavaid, kel on kodus lemmikloomad, ja kingi neile üllatuseks jõulukalender koduloomale.

Pühadeaeg on rahulik aeg, mil veedame palju aega koos enda lähedastega. Muuda see aeg ilusaks ja rõõmsaks ning naudi iga hetke enda kallimate inimeste seltsis. Ilusat pühade ootust!