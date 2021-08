Suur galerii: Katrina Lehise ja tema treenerite tunnustamine

Fotod: Arvo Tarmula

Reede õhtuks olid kõik kaaslinlased oodatud Haapsalu lossiplatsile tervitama olümpiavõitjat Katrina Lehist ja treenereid Kaido Kaabermad ning Nikolai Novosjolovit. Pidulik ajalooline õnnitlemine algas kell 18.

Katrina Lehis ütles vastuvõtul järgnevalt: “Väga kaval lüke see maalapp, sest no kuidas ma nüüd siis ei tule tagasi!”

Lisaks nentis Lehis, et lossiplatsile sõites, tundus linn kuidagi tühi, kuid kohale jõudes nägi ta teda ootavat rõõmsat rahvahulka. “Kohale jõudes saime aru, et peaaegu kõik on siin,” ütles ta.

Lehis tänas ka kõiki kohaletulijaid ja Haapsalu linna: “Aitäh, et tulite ja aitäh toetuse eest. See tähendab meile palju! Aitäh Haapsalu linnale selle toetuse eest. Kodulinn jääb ikka kodulinnaks.”

Ka Novosjolov tänas kõiki sooja ja südamliku vastuvõtu eest. “Haapsalu on jäänud meie sünnilinnaks ja juured on siin. Tuleme siia alati väga hea meelega tagasi,” ütles Novosjolov. Ta oli ääretult tänulik, et nende kordaminekud lähevad ka teistele korda.

Kaabermagi ei saanud kedagi tänamata jätta ja lootis, et medaleid on veelgi tulemas: “Loodan kindlasti, et see pole Katrina ja epeenaiskonna viimane olümpiamedal. Hakkame valmistuma Pariisis ja loodame siis samasugust vastuvõttu,” ütles Kaaberma.

Katrina Lehis võitis tänavu Tokyo olümpiamängudel epeevehklemise individuaalturniiril pronksi ja epeenaiskonna koosseisus kulla. Lisaks Lehisele kuulusid naiskonda Julia Beljajeva, Erika Kirpu ja Irina Embrich.

Neljapäeval otsustas Haapsalu linnavolikogu erakorralisel istungil ühehäälselt tunnustada Lehist ning ka tema praeguseid kui ka eelmisi treenereid.

Lehisele kingiti Haapsalu linna poolt tasuta krunt Paralepa teel, praeguseid treenereid premeeriti 10 000 euroga ning varasemad treenerid said linna poolt 7500 eurot.