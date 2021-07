Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubile on august väga tihe

Kolmas suvekuu on peatselt käes ja Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi on korraldamas tõeliselt palju spordiüritusi.

Nii on see aasta-aastalt olnud, et just august on suvel spordivõistluste poolest kõige tihedam. Juba laupäeval, 7. augustil pannakse pall jalgpallis veerema.

Päeval kell 12 rivistavad ennast Lihula gümnaasiumi jalgpalliväljakule U16 jalgpallurid. Lõuna-Läänemaa JK võtab Eesti noorte meistrivõistluste mängus vastu Pärnu JK Vaprus poisid. Just need kaks klubi on juba üle 15 aasta teinud väga tihedat koostööd. Selle ajaga on meie väikesest maaklubist linnaklubisse sirgunud pea 20 jalgpallurit. Neist hetkel neli teevad kaasa Eesti meistrivõistluste kõrgseltskonnas. Kuidas kulgeb kahe sõprusklubi noorte mäng, seda saavad kõik huvilised tulla Lihula staadionile jälgima.

Peale noorte mängu kell 16 vallutavad staadioni aga Lihula spordiveteranid. Toimub Lihula spordiveteranide II retrojalgpallilahing. Eelmisel aastal tuli meie spordisangaritele kaasa elama 200 pealtvaatajat. See on spordiüritus, mis toob palliplatsile Lihula kooli endised spordilapsed aastakümnete tagant. Lisaks spordimehed, kes Lihula spordile palju andnud.

Mängitakse vägev sõpruskohtumine, kus tulemusest tähtsam on kohtumine kooliaegsete sõpradega. Kuid muidugi, spordihingega mehed ei saa kindlasti palli nähes lihtsalt vaadata, vaid annavad ikka värvika etenduse. Üritust juhib ja võistlust kommenteerib tuntud Lihula spordimees Paavo Veermäe. Kõik mängijad kannavad ühtset Adidas võistlussärki, mille seljal ilutseb mehe nimi või hüüdnimi kooliajal ja vanus mängu toimumise päeval.

Järgmisel päeval, pühapäeval, 8. augustil kogunevad juba kaheksandat korda Lihula kooli staadionile Eesti parimad kuulitõukajad. Toimub Lihulast pärit, 1938. aasta Euroopa kuulitõukemeistri Aleksander Kreegi VIII mälestusvõistlused.

See on võistlus kus Lihula rahvaleon eelnevatel aastatel pakutud tõeliselt häid etteasteid. Lihulas on kuuli tõugatud üle 20 meetri, siin on püstitatud Eesti hooaja marke ja isiklikke rekordeid. Tegemist on kõrgetasemelise Eesti tippkergejõustikuvõistlusega. Kuulid hakkavad lendama noortevõistlusel kell 11. Tipud tulevad sektorisse kell 12.

Taas on Eesti noorte jalgpall rahavale vaatamiseks 14. augustil kell 12, kui võtab Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi kodusel staadionil vastu Nõmme Kalju noored. Suve alguses mäng Tallinnas kaotati, nüüd üritavad maaklubi noored revanži.

15. augustil kell 12 on noored taas kergejõustikuvõistlusel. Lihula vana koolimaja, ehk praeguse linnaraamataukogu tagusel muruplatsil toimub Lõuna-Läänemaa V Noorte kõrgushüppegala.

Selle võistlusega tahame praegused noored panna tingimustesse, kus hüppasid laste vanaemad-vanaisad ja vanavanaemad ja isad. Kuidas murul, ilma naglideta hüpata ja kuidas hüpata paljajalu, seda saab just sellel võistlusel proovida.

Sest just samas kohas, hüppasid meie vanavanemad 60-70 aastat tagasi ja tegid muud sporti.

Suvi toob Lääneranna valda ka Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi täiesti uue ürituse. Stardiga vana Kasari silla algusest toimub Kasari Kahe Silla Jooks. Distansti pikkuseks on 1,5 kilomeetrit ja trass kulgeb mööda kahte silda. Võistelda saavad kõik soovijad. Vanusegrupid on alates 7-8 eluaaastast. Õhtul toimub samas aga Marek Sadama suvekontsert.

Laupäeval, 28. augustil mängib Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi taas Eesti noorte meistrivõistlustel jalgpalli – kodusel Lihula staaidonil kohtutakse Kiviõli FC Irbisega kell 12.

Augusti lõpetab samal päeval kõige pisematele jalkasõpradele mõeldud Mattiase jalgpalliturniir. See on turniir, kus väike jalgapllipoiss, sügisel kooliminev Mattias Idvani kutsub oma ema ja isaga kõiki oma sõpru enda juurde külla. Peame toredad jalgpallilahingud, löögivõistlused ja teeme sporti.