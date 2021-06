8 põhjust sel suvel Haapsalut külastada

Läänemere äär võlub oma külastajaid kiviste randade, luidete, iidsete segametsade ja Matsalu rahvuspargiga, kuid üks linn tõmbab rohkem tähelepanu tänu oma linnuse ja kaunite vaatamisväärsustega kui ükski teine siin rannikul. Osaliselt poolsaarele ehitatud Haapsalu linn sai oma linnaõigused 1279.aastal, kerkides asulana linnuse ümber. Eesti tuntud väljavõtted on Haapsalut kirjeldanud kui iidse ajalooga linna ning ning kuigi linn on oma ruutkilomeetritelt küllaltki väike, ei puudunud uuel ajal ka linnast kasiino. Tegemist ei olnud küll Nutz Online Kasiino Eesti sarnase asutusega, sai meelt lahutamas käia seal aastakümneid.

Põhjuseid miks Haapsalu on omale teeninud suvituslinna tiitli, on rohkem kui suudaks üles loetleda, kuid see armas linn on kohale meelitanud mitmeid kuulsaid inimesi üle maakera juba tänu Haapsalu ravimudale, mille Dr. Karl Abraham Hunnius kasutusele võttis.

Siin loetleme üles 8 põhjust, miks sa peaksid Haapsalut sel suvel külastama.

Rannapromenaadi ilu ja vabadus

Vaid lühikese jalutuskäigu kaugusel Haapsalu linnusest asub Haapsalu rannapromenaad ja Aafrika rand, mille kaunimaks ehteks on puitpitsiline kuursaal. Mereäärsed jalutusrajad on õhtuti romantiliselt valgustatud ning tegevust ja silmailu jagub nii täiskasvanule ja lastele. Eriti pilkupüüdev ja uudishimu tekitav on rannast vaid mõnesaja meetri kaugusel meres jääkaru kuju mis istub betoonist alusel. Jää tulekuga on jääkaru justkui omas elemendis Haapsalu rannas ning lastele eriti äge vaatepilt. Haapsalu kuursaalis peetakse muusikalisi üritusi ning suvel saab sealses restoranis lõunatades oma kõhu ka ilusti täis.

Haapsalu piiskopilinnus – tagasivaade minevikku

Haapsalu piiskopilinnuse ehitamiseks kulus pea kolm sajandit, mille alguses püstitati kõigepealt toomkirik ja siis ehitati ühes koos kogu linnuse müüride komplekts ning jätkuvalt ehitist täiendati kahesaja aasta jooksul peale esimeste kivide ladumist. Linnusega on seotud mitmeid legende, seal hulgas kaunis ja kuulus Valge Daam, mille teemalisi üritusi peetakse Haapsalus igal suvel. Nüüdseks on linnuses ka muuseum ning ligipääs täielikult müüridele ronimiseks.

Haapsalu vanalinna jalutuskäigud- legendide jälgedes

Ei ole miskit rohkem imelist, kui jalutada suvisel õhtul Haapsalu kaunitel ja kitsastel tänavatel. Radadel, mida mööda on kõndinud sellised ajaloolised tegelased nagu Peeter I, Cyrillus Kreek, jt. Mälestamiseks on paigaldatud uusi mälestusmärke ning pilgu saab peale heita vast renoveeritud põhi alleele.

Itaalia muusika festival ja veinipidu

ja 6.juunil korraldatakse Haapsalus Itaalia Muusika Festival, kus kogu linn on haaratud selle Vahemere äärse riigi mõjudest ja kultuurist. Itaalia üks armastatuimaid laulukirjutajaid ja esinejaid Uberto Tozzi esineb juba 5.juuni õhtul Haapsalu piiskopi linnuse väljakul, mil linnas toimub suur Itaalia veinipidu.

TAFF.fest

Taaskord on jazz oodatud Haapsalu linna ning sellega seoses toimub juba juulis 16.ndast kuni 18.ndani suur jazzi muusika festival. Haapsalu on alati olnud haaratud muusikaliselt sest ka Tchaikovsky on siin linnas paljud oma puhkused veetnud ning ka sellega teeninud mälestuspingi promenaadi äärde.

Joogafestival tuleb taas

Juba aastaid on piiskopilinnuse õuel korraldatud joogafestivali, kuhu tulevad kohale joogaõpetajad üle Eesti ja välismaa. See ei ole erinev ka sel aastal, kus igaüks kes soovib omale pileti soetada, saab joogat harrastada kaunite piiskopilinnuse varemete vahel.

HÕFF- Haapsalu Õudusfilmide festival

Kuigi eelnevatel aastatel on olnud külastajaid veidi vähem kui tavaliselt, ei puudu sel suvel ka filmiklassikat ning uut maailma paremikku pakkuvat festivali. HÕFF on oma kuulsuse kogunud uudsete filmi lahenduste, mujal maailmas juba kuulsust kogunud indie kui ka suur stuudiote poolt loodud filmidega. Kahjuks ei jõua kõik head uued õudusfilmid alati kinolinale, kuid just Haapsalus on olemas see võimalus 4.-6.augustini kõik ära vaadata.

Augustibluus -muusika sinu hingele

Just see, on see mis erineva muusika viljelemise on Haapsalu lahe äärde toonud. Bluus kui just mitte kõige populaarsem muusika žanr Eestis, on oma kodu leidnud just Haapsalu vanalinna ringteel, kus iga aasta seatakse üles lava ning kaunist muusikat külalistele pakutakse. Bluusimuusikuid lendab kohale üle maailma, ning ka USA paremik on seal lavadel oma muusikat Eesti rahvale mänginud.

Külasta Haapsalut juba täna, sest ka väljaspool suve on sellel linnal nii palju pakkuda. Haapsalust on pärit sellised tuntud eesti tegijad nagu Kaia Kanepi (eesti esitennisist) ja Ernst Enno (eesti luuletaja). Minirong Peetrike pakub igal suvel linnasisest tuuri ning selle ajalugu on võimalik õppida samal ajal mil rong viib sing ringsõidule kaunitel Haapsalu tänavatel.

