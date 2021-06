5 matkarada Põhja-Eestis, mis pakuvad tõelist väljakutset 

Suvi on lõpuks käes, mis tähendab seda, et on aeg minna loodusesse jõuvarusid koguma ja sooja ilma nautima. Parim viis päikeseenergia kogumiseks on minna loodusesse matkama. Metsas või rabas matkates saate oma kopsud hingata kõige puhtamat õhku täis, maiustada metsamarjadega ning uurida, kuhu suunduvad metsloomade rajad.

Mitmed matkarajad viivad teid läbi soo ja metsa,ning pakuvad teile huvitavaid vaatamisväärsuseid. Jagame teiega 5 erinevat Põhja-Eesti matkarada, mis pakuvad tõelist väljakutset ning sobivad kogu perele.

1. Kakerdaja raba matkarada

Kakerdaja raba on Kõrvemaa üks suuremaid rabasid, kuna selle suurus on ca 1000 hektarit. Raja kogupikkusest on laudteega kaetud 4 km ning loodusrada on võimalik läbida erinevate rajalõikudena. Kakerdaja raba on varustatud 3 erineva infotahvliga, 16 info alusega, 4 pingi ja mitmete grill kohtadega. Osaliselt on laudtee kaetud metallvõrguga, mis on mõeldud ratastooliga liikujatele.

Keset raba leiate Kakerdaja järve, kus võite mitmeid linde, kui ka loomi märgata. Populaarseks ajaks Kakerdaja rabal on saanud kevad ja sügis, kuna siis peatuvad raba laugastikul tuhanded erinevad veelinnud.

Vaatamisväärsuste alla lähevad veel mitmed järved, mets, raba ja vanad talukohad matkaraja ümbruses. Suvel võite matkaraja äärest leida mustikaid, pohli ja seeni. Samuti on matkaraja juures olemas grillimis- ja telkimisvõimalus.

Hea hinnaga kvaliteetsed telgid igale suurusele leiate Kaup24 veebipoest!

Kakerdaja raba on ideaalseks väljakutseks kogu perele, pakkudes teile parimaid vaateid ja mõnusat Eesti loodust.

2. Käsmu matkarada

Tõelist väljakutset pakub teile ka Käsmu matkarada, mis on kokku 15 kilomeetrit. Käsmut teatakse, kui idülliline kaptenite küla Lahemaal Võsu lähedal, suvel on see küll rohkem suvituskohaks.

Matkarada teeb ringi ümber poolsaare ning sellest 10km läheb otse mere äärt mööda. Matkarada sobib ideaalselt neile, kes armastavad pikemaid jalgsirännakuid mere ja metsa piiril. Rada on võimalik läbida ka jalgrattaga.

Matkaraja alguses on olemas infotahvel, erinevad suunaviidad läbi teekonna ja prügikastid, et matkalised rada puhtana hoiaksid. Teel on ka hulk vaatamisväärsuseid, milleks on rändrahnud Meremunk ja Metsamunk Palganeeme jalamil ning imelised rannalõigud, samuti ka Käsmu järv, Järvekael, Kapteniküla, kalmistu ja kabel.

3. Viru raba õpperada

Viru raba on üks parima ligipääsuga sooradasid Eestis. Kokku on õpperada 3,5 km pikkune, kuid suurema ringi pikkuseks on 6 km. Viru õpperada tutvustab teile erinevaid rabas olevaid taimi, endiseid liivaluiteid, vallseljakut ja nõmmemetsa. Jalutada saate mööda laudteed ning raja keskel on olemas suur vaatetorn. Vaatetorni juurde minev laudtee sobib kasutamiseks ka ratastooliga või lapsevankriga liikujatele.

Eriti populaarne on vaatetornis olla päikese tõusu või loojangu ajal, ning nautida imelist vaadet üle raba.Vaatamisväärsuste alla läheb kindlasti imeline rabamaastik ning kirev taimestik. Samuti on parimatel juhtudel võimalik kohtuda erinevate loomade ja lindudega.

Õpperaja varustusse kuuluvad infotahvlid ja alused, suunaviidad, kuivkäimlad, prügikastid ja vaatetorn. Samuti on Viru rabas olemas telkimisvõimalus, mis on 300m kaugusel raja lõpp-punktist.

Kaup24 veebipoest leiate kvaliteetsed ja ilmastikule kindlad Coleman telgid odava hinnaga!

4. Oandu-Ikla matkatee

Võib öelda, et Oandu-Ikla matkatee on esimene tervet Eestit läbiv matkatee, mis on kokku 375 km. Põned Teekond algab Põhja-Eestist Lahemaa rahvuspargist Oandult, ning kulgeb läbi loodus kaunite Kõrvemaa metsade ja Soomaa rahvuspargi.

Pikk matkatee on tõeliselt väljakutsuv igale matkasellile ning selle läbimiseks läheb ikka mitu päeva. Kokku läbib terve matkatee 6 erinevat maakonda, 2 rahvusparki ning 9 huvitavat kaitseala ja lõpeb Eesti-Läti piiripunktis Iklas.

Rada on kenasti tähistatud kilomeetripostide,valge-punase-valge värvimärgistusega ja suunavate siltidega, mis aitavad ilusti rajal püsida, ilma et peaksite ära eksima. Raja äärsed infotahvlid jutustavad metsamajandusest, kultuurist ning üle-üldisest puhkamisest.

Loomulikult on Oandu-Ikla rajal mitmeid erinevaid telkimis- ja lõkkekohti, kus mugav peatus teha. Lõkkekohtade juures on olemas kuivad puud, et kiirelt lõke püsti saada, samuti võite tee peal kohata majakesi, kus saate öö veeta.

Plaanite matkama minna? Valige endale matkamiseks sobivad tooted siit!

5. Jussi loodusrada

Jussi loodusrada on 8 kilomeetri pikkune rada, mis on äärmiselt vaheldusrikka maastiku ja loodusega. Rada kulgeb mööda Jussi järvede äärde jäävaid oose ning viib matkajad samuti Jussi nõmmele.

Jussi nõmm on Eestis ainulaadne looduskooslus, mis on tekkinud Nõukogude armee tegevusest tingitud korduvate põlengute tagajärjel.Terve Jussi loodusrada on tähistatud kollaste värvimärkidega ja 9 erineva huvipunktiga. Tee kulgeb enamasti mööda laudteed ning soojal ajal võite raja kõrvalt leida ka mitmeid marju ja seeniJussi loodusrajad on võimalus ka telkida Jussi telkimisalal, kus on olemas lahtini lõkkease toidu valmistamiseks ja keha soojendamiseks.Matk saab enamasti alguse Koersilla parklast või kui plaanite ratastega minna siis Sportland Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskusest. Ps! Ratastega matkamise korral on omaette väljakutseks järvede vaheline matkatee. Kindlasti ennem loodusesse minekut tutvuge looduses matkamise juhistega, et hoida matkaradasi puhtana.

Valige endale kvaliteetsed matkakaubad Kaup24 veebipoest!