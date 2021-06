Vaba aja kulutused kasvavad Covidi järel järk-järgult

Ilmselt on paljud meist märganud, et Covid piirangute leevenemisega on tekkinud järjest erinevaid võimalusi, kus oma raha kulutada. Kriisi ajal olid paljud asutused ning kohad suletud, kus oli võimalik omale meelepärastele tegevustele raha kulutada. Olgu selleks siis kinode külastamine või hoopis uute riiete soetamine. Võib kindlalt väita, et sel ajal suurenes oluliselt ka internetis toimuv kaubandus, ning inimesed pühendasid oluliselt rohkem aega väljas viibimisele. Äärmiselt populaarseks said erinevad matkad ning rajad, kus sai perega meeldivalt aega veeta. Küll aga on see kaasa toonud ka palju erinevaid probleeme, mida ühiskonnas laiemalt käsitletud ei ole. Kuna inimesed ei saanud kodudest välja, siis otsiti meelelahutust internetist ning loomulikult jäi paljudele silma ka online kasiinode lai valik. Samuti suurendasid ilmselt paljud firmad oma turundusele mõeldud kulusid, et meelitada ligi uusi kliente. Millistele toodetele või tegevustele aga inimesed kõige rohkem kulutasid, on hetkel veel selguseta, kuid proovime anda võimalikult täpse ülevaate.

Online kasiinod ning muud hasartmängud

Inimesed olid sunnitud viibima kodus ning peale kõikide kodutööde tegemist hakkas järk-järgult aega üle jääma. Otsiti tegevusi, mida oleks võimalik kodust teha ning samaaegselt ka meelt lahutada. Üheks selliseks võimaluseks on online kasiinod, mis võimaldavad mängijatel oma õnne proovile panna sõltumata asukohast. Teil on vaja nutiseadet ning ligipääsu internetile. Paljud portaalid pakuvad tasuta kasiinomänge, ning inimesed saavad soovi korral neid mängida ka nii öelda päris raha peale. Selleks ei ole ühtegi kohustust, kuid inimese loomus on tihti riskile suunatud. Kerge adrenaliin ning võimalus võita suuri summasid võib ka meist kõige tugevamad viia libedale teele. Kui suudate mängida summadega, mis ei mõjuta teie üldist elujärge, siis on tegemist lihtsalt meelelahutusega, mille eest maksate vastavat tasu. Kui aga summad lähevad suureks ning kaotused suurenevad, siis hakkab see otseselt mõjutama teie igapäevast elu ja samuti võivad tekkida võlad. Enne rahaga mängimist tasub kindlasti hoolikalt läbi mõelda, milliseid summasid olete valmis kaotama ning milline on see summa, mis ei muuda teie majanduslikku seisu. Nagu ka varasemalt ütlesime, siis võib tegemist olla äärmiselt kalli meelelahutuse vormiga.

Poodide külastamine ja sisseostud

Paljud meist naudivad poodide külastamist, riiete proovimist ning ka nende soetamist. Seoses Covidiga antud tegevus kahjuks võimalik ei olnud, ning tänu sellele on oodata küllaltki suurt nõudlust füüsiliste poodide vastu. Samuti on paljud poed tugevalt kahjumit saanud ning peavad tänu sellele uksed sulgema. Inimesed saavad ühtlasi veeta aega ning samas proovida selga riideid. Internetist tellides ei ole võimalik riideid selga proovida, ning samuti peab ootama. Kohati on tegemist hea variandiga, sest jäävad ära emotsioonidega kaasnevad ostud. Samas internetist tellides ei hooma inimesed tihti erinevaid riske. Näiteks pakuvad paljud veebipoed tasuta tagastamise võimalust, kuid sellel on ka üks konks. Nimelt peavad inimesed ise paki uuesti ära pakkima ning viima postkontorisse. Olukorras, kus teile näiteks kleit või püksid ei sobi, võib juhtuda see, et jätate need pigem kappi seisma ning tagastada ei soovi. Füüsilisest poest ostes sellist olukorda ei teki, sest vaevalt keegi meist soetab endale toote, mis on liiga suur või väike. Küll aga on meie seas ka kliente, kes kasutavad ära tagastamise võimalust ning sellisel juhul puudub erinevus tavalise poega. Ainukeseks muutujaks on aeg, mida üldjuhul kulub umbes nädal, et saaksite oma tooted kätte.

Kinode, teatrite ja muuseumide külastamine

Üks kõige populaarsemaid vaba aja veetmise võimalusi on erinevate kultuursete tegevustega tegelemine. Kino puhul on näiteks hea võimalus sisustada paar tundi ning nautida oma kaaslase või sõprade lähedust. Viimasel ajal on see tegevus olnud praktiliselt võimatu, ning on piirdutud tegevustega, mida võimalik kodus teha. Näiteks on erinevad voogedastusplatvormid saanud endale juurde väga palju kliente, ning tänu sellele on ka tekkinud suurem konkurents. Inimeste loomuses on meeldivalt aega veeta ning seda ei saa pahaks panna. Kõik me soovime vahepeal kodust välja saada ning unustada kõik igapäevased mured ja mõtted. Kultuursemad inimesed külastavad teatreid ning muuseume, kuna need sisaldavad rohkem informatsiooni ning pisut vähem meelelahutust. Loomulikult on tegemist kohaga, kus saab vaielda, mis kelle jaoks on meelelahutus. Kindel on see, et kõik me seda vajame ning otsime endale sobivatest kohtadest.

Remont ja kodu ehitamine

Tugevalt võis märgata trendi remondimaailmas, kus kõik inimesed soovisid oma elujärge parandada. Olgu selleks siis lihtne tapeedivahetus või hoopis täielik renoveerimine. Paljud ehituspoed olid hädas suurte tellimuste hulgaga ning prooviti teha kõik endast olenev, et inimeste vajadused rahuldada. Antud trend on kaasa toonud ka globaalse puidu ja toormaterjalide puuduse, sest kunagi varem ei ole eraklientide osakaal olnud nii märkimisväärne. Sellega kaasnesid ka suured hinnatõusud ning hetkeseisuga ei ole näha ka nende leevenemist. Paljud inimesed on omandanud oskusi sotsiaalmeedia ja voogedastusportaalide abiga. Väga lihtne on leida internetist videod, mis seletavad väga täpselt, kuidas näiteks paigaldada endale valamut või teha muid koduseid töid. Loomuliku oli inimestel sellele infole ligipääs ka varem, kuid kuna aega nappis ning palju veedeti aega kodust eemal, siis jäeti see tagaplaanile.